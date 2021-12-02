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民進黨嘉市黨部將辦公投說明會 議長與無黨籍議員聲援

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
民進黨嘉義市黨部將舉辦公投說明會，左起市議員凌子楚、黃大祐、市黨部主委黃露慧、黨團總召蔡文旭。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市黨部將舉辦公投說明會，左起市議員凌子楚、黃大祐、市黨部主委黃露慧、黨團總召蔡文旭。記者李宗祐／攝影

為讓民眾了解四大公投議題以及民進黨立場，民進黨嘉義市黨部、市議會民進黨團今天在市議會宣佈，將於嘉義市舉辦2場說明會，獲市議會議長莊豐安聲援並將站台助講。市黨部主委議員黃露慧表示，經由說明會和民眾面對面地說明溝通為何民進黨要對這四個公投投下不同意票。

民進黨籍市議員也是市黨部主委黃露慧與民進黨議會黨團總召蔡文旭、同黨議員黃大祐、凌子楚等4人今天上午於市議會宣佈將於本月4日晚上7點於中正公園舉辦四大公投說明會；無黨籍議員包括議長莊豐安、戴寧、蔡榮豐以及台聯黨籍議員蔡永泉、台灣基進黨嘉義黨部主委翁煥瑤也到場聲援。

議長莊豐安表示，這次不分黨派歡迎大家共同來關心公投議題。

市黨部主委黃露慧表示，12月18日是公投的日子，主席蔡英文曾要求全部黨公職人員要積極地與社會各界對話、溝通，向大家說明民進黨的重要主張，全面阻止公投變惡鬥，因此市黨部和市議會黨團在嘉義市東西區各舉辧1場說明會和民眾面對面地說明溝通民主進黨為何要對這四個公投投下一不同意票。屆時前總統府副秘書長李俊俋、前嘉義市長涂醒哲等人也都會出席說明會。

黨團總召蔡文旭表示，很高興有議會同仁不分顏色黨派站出來支持，共同關心台灣的未來。當天晚上說明會，議員及地方民意代表將和大家分享看法。

台聯黨籍市議員蔡永泉舉四大公投中的重啟核四指出，這是罔顧台灣的安全，核四蓋好封存那麼多年，又要重啟，花錢事小，2011年3月11日日本福島核災血淋淋的教訓大家要引以為鑑，難道要陷台灣人民身家安全於不顧。

台灣基進黨嘉義黨部主委翁煥瑤表示，這次公投對台灣是件非常重要的事情，包括民生、民主及國際貿易等相關問題，這四個不同意可以讓台灣走進國際社會和其他國家平等站在一齊，對台灣的未來很重要，12月18日一定要出來投一不同意票。12月4日大家也要來聽說明會了解公投對台灣的意義。

民進黨嘉義市黨部將舉辦公投說明會，市議會議長莊豐安（左三）與無黨籍議員多人聲援。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市黨部將舉辦公投說明會，市議會議長莊豐安（左三）與無黨籍議員多人聲援。記者李宗祐／攝影

公投 民進黨 嘉義

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