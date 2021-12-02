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嘉縣盛事「新港五告讚」後天登場 手作體驗課長幼同歡

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣年度盛事「新港五告讚」活動，將於本月4至5日登場，除展示新港在地農產品外，表演活動也較以往多元豐富。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣年度盛事「新港五告讚」活動，將於本月4至5日登場，除展示新港在地農產品外，表演活動也較以往多元豐富。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣新港年度盛事「新港五告讚」活動，將於本月4至5日登場，除展示新港在地農產品「新港五寶」外，此次表演活動較以往多元豐富，抽獎活動更有機會把電視抱回家，推廣新港農產品之餘，也希望帶遊客深入認識新港。

新港鄉農業觀光課長游庚諭說，今年受疫情影響，各類婚喪喜慶活動減少，新港鄉生產的桔梗花銷量也隨之下跌超過5成，此次「新港五告讚」活動展示新港特色產品，包含蕃茄、甜椒、洋桔梗、交趾陶等。

往年鄉公所為推廣新港飴，會舉辦糖果屋大賽，但游庚諭說，今年受疫情影響，取消舉辦比賽；新港鄉種植稻米超過2400公頃，產量高居嘉義縣前3名，今年也加強推廣在地頗負盛名的「新禾米」。

活動當天除農特產展售市集外，公所也準備免費DIY課程，包含麥芽糖體驗、剪黏馬賽克創作、甜食糖葫蘆體驗、拓印手提袋創作、洋桔梗紙卡創作和手捏飯糰等，採線上報名，希望大人小孩都能同歡。

另，新港鄉公所表示，主舞台將有五寶拼拼樂、音樂傳花、知識大考驗、圈叉選邊站、等親子遊戲，參加就可得到小贈品；2天活動也邀請巴奇先生水桶打擊秀、扯鈴達人吳顥中、大型幻術秀等與觀眾同歡。

新港鄉公所今上午於公所前廣場舉辦記者會，鄉長林茂盛說，新港除了媽祖文化外，農產品也享譽全國，歡迎屆時全國遊客到新港，保證讓大家滿載而歸。

新港鄉公所表示，活動當天只要入場實名制登記就可獲得摸彩卷，每日限量2500張，有機會把電視機抱回家，詳情可上新港鄉公所粉絲專頁查詢。

嘉義縣年度盛事「新港五告讚」活動，將於本月4至5日登場，遊客只要實名制登記，有機會把最大獎電視抱回家。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣年度盛事「新港五告讚」活動，將於本月4至5日登場，遊客只要實名制登記，有機會把最大獎電視抱回家。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣年度盛事「新港五告讚」活動，將於本月4至5日登場，公所今上午辦記者會，歡迎全國遊客共襄盛舉。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣年度盛事「新港五告讚」活動，將於本月4至5日登場，公所今上午辦記者會，歡迎全國遊客共襄盛舉。記者莊祖銘／攝影

疫情 嘉義

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