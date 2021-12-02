台南牛肉文化節11日登場 推千份牛肉湯請客

台南市政府將於11日在善化啤酒觀光工廠舉辦台南牛肉文化節活動，當天將準備1000份牛肉湯，民眾只要捐出2張當月份統一發票就能免費兌換試吃品嘗。

台南市政府今天在善化啤酒觀光工廠舉辦台南牛肉文化節宣傳記者會，台南市長黃偉哲現場將香氣四溢的牛肉湯分裝在碗中，為11日的活動進行宣傳。

黃偉哲表示，許多消費者都知道台南肉品市場的國產牛肉品質極佳，而且紅到全國，不少北部餐廳及老饕指名台南每天新鮮直送的溫體牛肉，台南市政府在善化啤酒廠推出台南牛肉文化節，除了讓大家知道好吃的牛肉來自台南、來自善化，更兼具推廣食農教育及牛肉產業文化。

他說，市府自2004年起開辦「台南牛肉」推廣活動，至今已成功建立好口碑，成為國內外旅客走訪台南必吃美食之一，而善化過去有全台規模最大的牛隻交易場所「牛墟」，現在設有合格屠宰、提供新鮮國產溫體牛的肉品市場，是台南牛肉湯的重要推手，因此今年台南牛肉文化節在善化舉辦別具意義。

黃偉哲指出，台南牛肉文化節推出「六牛大順」活動主題，除提供1000份牛肉湯，民眾只要捐出2張當月份統一發票就可免費兌換試吃；還有原價新台幣250元的台灣本土牛肉乾，限量200份只賣50元。現場並安排廚藝秀、街頭藝人等演出。

善化區長方澤心表示，這次活動結合善化特色，在活動前就釋出微電影「善化好味道」，推廣台南獨特的清燙牛肉，也藉此機會介紹善化牛墟文化，公所更自製免費索取的「善化國產牛肉店家地圖」全攻略，方便民眾到善化按圖索驥吃美食。