自己家的老錄影帶自己修 台南胖卡下鄉教你怎麼做

台南藝術大學音像資料保存及展示中心與台南市政府文化局合作，利用胖卡車下鄉，巡迴各地教導民眾修復早年的錄影帶，重現當年的影像，今年最後一場上周六前往玉井，除了當地民眾參與，甚至還有香港僑民因為疫情無法返港，修復20年前在香港過年拍攝的影片，一邊看一邊紅了眼眶。

文化局表示，今年受到疫情影響，活動只有3個月的時間，分別前往玉井、白河及東山等地，協助教導修復錄影響，連同去年一整年的活動，參與人數大約有300人，除了民眾自己動手修復，南藝大影像中心也收費協助修復，保留許多珍貴舊時影像。

活動中南藝大老師講述媒材演進、影像修復概念及保存重要性，並示範錄影帶修復流程，再讓學員實際動手操作，修復自己的錄影帶，實踐「自己的錄影帶自己救」的理念。

文化局表示，活動中共修復超過20支錄影帶，類型以結婚紀念、家庭生活及小孩成長居多。從市區趕來參加的香港學員特地帶來90年代回港過年拍攝的影像，往年過年他都會回去與母親、家人團聚，近兩年因為疫情無法回香港，看見過去全家團聚的影像，格外感動。

另一對來自新營的夫妻檔學員，共同修復家庭影像，當時因喜歡旅行買下攝影機為旅程做紀錄，30年後再回首當時影像，不禁感嘆「往事只能回味！」；還有一位學員帶來自己家族宗親會開會員大會的錄影帶，原本放在宗祠桌上長期塵封，直到這次修復當年的盛況才得以重現。

還有玉井當地幼稚園老師帶來數十年前幼稚園畢業典禮的錄影帶，翔實記錄當年畢業典禮的盛況。當屆畢業典禮以舞會為主題，不僅為學童精心打扮，要求來賓、家長正裝出席，請攝影公司拍攝典禮過程，還請來友校、親友助陣，為學童舉辦一場盛大的「舞會遊行」。過往玉井市街畫面一出現，學員們便熱絡討論起畫面中的種種，在幼稚園老師的口述下，一場熱鬧的遊行重新回到居民的視野，重新成為專屬玉井的在地記憶。