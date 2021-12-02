快訊

直播／今本土+0、無病歿！境外增17例 分美英等10國入境

台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自己家的老錄影帶自己修 台南胖卡下鄉教你怎麼做

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南藝術大學音像資料保存及展示中心與台南市政府文化局上周六在玉井舉辦錄影帶修復工作坊活動。圖／文化局提供
台南藝術大學音像資料保存及展示中心與台南市政府文化局上周六在玉井舉辦錄影帶修復工作坊活動。圖／文化局提供

台南藝術大學音像資料保存及展示中心與台南市政府文化局合作，利用胖卡車下鄉，巡迴各地教導民眾修復早年的錄影帶，重現當年的影像，今年最後一場上周六前往玉井，除了當地民眾參與，甚至還有香港僑民因為疫情無法返港，修復20年前在香港過年拍攝的影片，一邊看一邊紅了眼眶。

文化局表示，今年受到疫情影響，活動只有3個月的時間，分別前往玉井、白河及東山等地，協助教導修復錄影響，連同去年一整年的活動，參與人數大約有300人，除了民眾自己動手修復，南藝大影像中心也收費協助修復，保留許多珍貴舊時影像。

活動中南藝大老師講述媒材演進、影像修復概念及保存重要性，並示範錄影帶修復流程，再讓學員實際動手操作，修復自己的錄影帶，實踐「自己的錄影帶自己救」的理念。

文化局表示，活動中共修復超過20支錄影帶，類型以結婚紀念、家庭生活及小孩成長居多。從市區趕來參加的香港學員特地帶來90年代回港過年拍攝的影像，往年過年他都會回去與母親、家人團聚，近兩年因為疫情無法回香港，看見過去全家團聚的影像，格外感動。

另一對來自新營的夫妻檔學員，共同修復家庭影像，當時因喜歡旅行買下攝影機為旅程做紀錄，30年後再回首當時影像，不禁感嘆「往事只能回味！」；還有一位學員帶來自己家族宗親會開會員大會的錄影帶，原本放在宗祠桌上長期塵封，直到這次修復當年的盛況才得以重現。

還有玉井當地幼稚園老師帶來數十年前幼稚園畢業典禮的錄影帶，翔實記錄當年畢業典禮的盛況。當屆畢業典禮以舞會為主題，不僅為學童精心打扮，要求來賓、家長正裝出席，請攝影公司拍攝典禮過程，還請來友校、親友助陣，為學童舉辦一場盛大的「舞會遊行」。過往玉井市街畫面一出現，學員們便熱絡討論起畫面中的種種，在幼稚園老師的口述下，一場熱鬧的遊行重新回到居民的視野，重新成為專屬玉井的在地記憶。

文化局表示，本周日（12月5日）這項活動最終場，下午3時將在南門公園舉辦戶外歌唱表演，邀請「遇禔傳唱樂集」吳栯禔團長、資深唱片收藏家黃士豪與牧歌音樂工作室陳景昭一同表演，進行一場跨界音樂演出。晚上7時接著放映許秀年主演的《流浪三兄妹》，也是本期最後一場「南門露天大戲院」，歡迎有興趣的民眾一同共襄盛舉，更多資訊可上「南門露天大戲院」粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/tainanhooguahiinn

台南藝術大學音像資料保存及展示中心與台南市政府文化局上周六在玉井舉辦錄影帶修復工作坊活動。圖／文化局提供
台南藝術大學音像資料保存及展示中心與台南市政府文化局上周六在玉井舉辦錄影帶修復工作坊活動。圖／文化局提供

文化局 香港

延伸閱讀

登上香港國際汽博會！鴻海Model E電動車 首次在海外市場亮相

香港再現Omicron病例 迄今第4例

太諷刺！林鄭月娥：一國兩制若落實不好是對不起鄧小平

香港特首：通關快有好消息 港康碼最快2日公布

相關新聞

儲備植物醫師為農民把關獲肯定 農委會明年擬擴大召募

農委會今年度「補助地方政府及基層農會聘用儲備植物醫師輔導農民示範計畫」擴大在全台46處農會、公所與試驗單位設置儲備植物醫...

民進黨嘉市黨部將辦公投說明會 議長與無黨籍議員聲援

為讓民眾了解四大公投議題以及民進黨立場，民進黨嘉義市黨部、市議會民進黨團今天在市議會宣佈，將於嘉義市舉辦2場說明會，獲市...

嘉縣盛事「新港五告讚」後天登場 手作體驗課長幼同歡

嘉義縣新港年度盛事「新港五告讚」活動，將於本月4至5日登場，除展示新港在地農產品「新港五寶」外，此次表演活動較以往多元豐...

自己家的老錄影帶自己修 台南胖卡下鄉教你怎麼做

台南藝術大學音像資料保存及展示中心與台南市政府文化局合作，利用胖卡車下鄉，巡迴各地教導民眾修復早年的錄影帶，重現當年的影...

影／違建爭議 林靜儀：全台都在看顏家何時要拆

顏寬恒家族近日來爭議不斷，台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，上午被問及對手陣營違建爭議時表示，如果顏家的違建需要透過台...

東石永靈宮燈海隧道成打卡熱點 10天音樂會明晚登場

疫情緩，宗教活動恢復，嘉義縣東石鄉永靈宮10日至12日，舉辦「辛丑科金籙慶成謝恩祈安三朝清醮大典」，在廟旁堤防搭建300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。