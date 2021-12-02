台南拓寬「香腸路」 安南區頂安街直通台19線

台南市安南區頂安街因部分屬市地重劃範圍，形成路寬不一的「香腸路」，台南市政府今年斥資4000萬元拓寬，如今完工，順利銜接安和路2段（台19線），讓交通環境更順暢。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，安南區頂安街往東銜接安和路2段（台19線），往西銜接長溪路2段，雖是15m計畫道路，但部分道路7.5m是都市計畫道路範圍，另7.5m則是市地重劃範圍，導致長度約112m道路，寬度4.5m至15m不等，形成所謂的「香腸路」。

工務局表示，安南區頂安街後段道路拓寬工程，起自安和路2段至頂安街40巷，原道路寬度約4.5m至15m，除部分位於市地重劃範圍，還有地上物阻礙造成路寬驟減，人車通行具危險性，因此，計畫拓寬開闢長度約81.5m、寬11.65m至9.4m。

這項拓寬工程包括北側側溝、碎石級配底層、AC路面鋪設，並將既有電桿及路燈（更換LED燈具）遷移至北側新建側溝旁外；另中華電信管線採地下化後電信桿拔除，總經費新台幣4000萬元，完工後讓頂安街直通銜接安和路2段，串聯周遭交通路網，環境更順暢安全。