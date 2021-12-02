東石永靈宮燈海隧道成打卡熱點 10天音樂會明晚登場

疫情緩，宗教活動恢復，嘉義縣東石鄉永靈宮10日至12日，舉辦「辛丑科金籙慶成謝恩祈安三朝清醮大典」，在廟旁堤防搭建300公尺燈海祈福隧道，夜間綻放璀璨燈海，成為吸睛地標，網美打卡熱點，廟方明晚起舉辦為期10天燈海隧道音樂會，天天有樂團精彩節目，為清醮大典暖身。

永靈宮清醮大典是疫情緩後嘉縣最大型廟會，廟方說，燈海隧道音樂會明天起到12日，每天晚上6點到9點，在燈海祈福隧道 (東石大橋北側堤防上)， 邀請音樂團體表演。

3日晚首場表演團體：嘉義市諸羅鐵馬道樂團；4日Dream漾樂團；5日ThePilots搞飛機樂團；6日逐鹿音樂棧（鄒族樂團）；7日Dream漾樂團；8日希望音樂工作室；9日逐鹿音樂棧（鄒族樂團）；10日到12日O.B.I樂團。

另舉辦醮「蓋」鬧熱集章活動，明天起到12日，每天在永靈宮服務台填妥資料，即可領取集章卡開始集章，集滿五個造型章即可兌換精美吊飾！

清醮大典除宗教儀式，還辦全國攝影比賽，以活動為主題，發掘民俗祭典之美，留下歷史鏡頭，為廟會保存珍貴記錄，金獎獎金3萬元，銀獎2萬元，銅獎1萬元，優選獎3000元，佳作獎2000元，即日起至27日晚上8點前收件，活動簡章及報名表可至網站下載。

邀三立電視超級夜總會主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗，12日周日晚間6點半，在東石鄉永屯村43號、台17線旁空地，舉辦大型演唱會，邀寶島歌王葉啟田、翁立友等人演唱；永靈宮周圍高空煙火10至12日共3天燃放。