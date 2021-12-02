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台南循環永續亮點 大潭社區化腐朽為神奇獲特優

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市歸仁區大潭社區的堆肥站與花圃結合在一起，廚餘水轉化成植物養分。圖／南市環保局提供
台南市歸仁區大潭社區的堆肥站與花圃結合在一起，廚餘水轉化成植物養分。圖／南市環保局提供

台南市環保局最近評比村里資收站，許多社區都有亮麗的表現，其中歸仁區大潭社區發展協會融合自然、循環永續等理念推動資源回收再利用，建置「雨撲滿」，提供觀賞魚用水，汰換水再澆灌植物，且將菱角殼燒製成生物炭改良土壤，獲得特優。

環保局表示，進入大潭社區，映入眼簾的是以竹子打造的資源回收站，社區以竹篩網做資源回收站招牌，從社區積極推動資源回收前、後的照片，讓人讚嘆社區民眾的努力與用心。前理事長黃錫家是重要推手，他感謝與社區毗鄰的長榮大學發揮「大學社會責任」精神，多方協助社區逐步落實環保理念。

大潭社區有多處讓人眼睛一亮處，包括設多個雨水再利用的雨撲滿，藉由馬達、管線將收集的雨水引入觀賞魚養殖桶，養魚需換水，換下來的水也藉由規畫好的渠道成為植物水資源。社區附近約有15公頃菱角田，社區發展協會向官田取經，將原是垃圾的菱角殼變成生物炭以改善土壤，具體呈現循環經濟。

廚餘堆肥站也與眾不同，堆肥站與花圃結合在一起，略高的堆肥站設於花圃中央，廚餘的滲出水流入土壤、轉化成植物養分，社區也建造落葉堆肥站，凋零的落葉回歸大地滋養土地。另外，還以大量回收寶特瓶製成裝置藝術，美化社區環境。

市長黃偉哲表示，環保局透過評比計畫，有效地鼓勵地方發揮團體力量，自發性完成具有創意及意義的環保行動，發展出社區型環境教育場所，共同付諸行動讓未來更美好。環保局長謝世傑表示，隨著社會發展，垃圾或廢棄物也持續增加，期許大家養成資源回收、做好源頭垃圾減量，共創友善環境。

台南市歸仁區大潭社區用雨水養觀賞魚，汰換水澆灌植物。圖／南市環保局提供
台南市歸仁區大潭社區用雨水養觀賞魚，汰換水澆灌植物。圖／南市環保局提供

資源回收 廚餘

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