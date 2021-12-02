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改裝車歪風惹民怨 永康「環警監」聯合稽查施鐵腕

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
針對改裝車輛歪風，永康警方結合監理站、環保局昨晚聯合稽查、告發。記者謝進盛／翻攝
針對改裝車輛歪風，永康警方結合監理站、環保局昨晚聯合稽查、告發。記者謝進盛／翻攝

台南市永康警分局為遏止汽機車改裝歪風，昨晚結合台南監理站、台南市環保局在大灣國小周邊道路執行聯合稽查，除告發多件還查獲逃逸移工，警方強調，會持續取締絕對不手軟。

不少居民常因車輛改裝排氣管道路呼嘯而過影響安寧與與睡眠，紛紛向警方或市府1922專線投訴，永康警方近日除每晚10點至翌日清晨6點執行取締改裝車勤務，昨晚更結合監理站、環保局在大灣國小周邊道路執行聯合稽查取締改裝汽、機車。

永康警分局表示，這次特別針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝及交通違規執行取締，共檢測52件，其中取締車輛違規改裝燈色及排氣管15件、擅自改裝LED強光燈16件、噪音檢測不合格環保局舉發5件；另查獲逃逸移工毒品通緝犯1名。

警方說，環保署已設立專門檢舉網站，民眾如果有發現機動車輛噪音妨害，可直接採證後，上傳相關採證相片至環保署網頁反映，主管機關將召回量測噪音，再依噪音管制法查處；亦可將相關具體照(影)片，上傳至臺南市政府警察局網站檢舉，或將相關科學舉證影（相片)，逕送永康分局，經查證屬實後，分局將依違反道路交通管理處罰條例予以舉發。

噪音 台南 監理站

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