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台南這條路被譏「香腸路」 改造後終於變一樣寬
台南市安南區頂安街因部分屬市地重劃範圍，形成路寬不一的「香腸路」，造成民眾出入不便，市府為解決道路瓶頸問題，進行拓寬改善，如今完工後，讓頂安街順利銜接台19線安和路二段，並增加平坦順暢的交通安全環境。
頂安街往東銜接台19線安和路二段，往西銜接長溪路二段，雖為15公尺計畫道路，但部分道路7.5公尺為都市計畫道路範圍，另7.5公尺則屬市地重劃範圍，導致長度約為112公尺的道路開闢，寬度變成4.5公尺到15公尺不等。
南市工務局表示，安南區頂安街後段道路拓寬工程，從安和路二段至頂安街40巷，原道路寬度約4.5到15公尺，除了部分位在市地重劃範圍，且有地上物阻礙造成路寬驟減，人車通行具危險性，因此計畫拓寬開闢長度約為81.5公尺、寬11.65到9.4公尺。
主要工項包括北側側溝、碎石級配底層、AC路面鋪設，並將既有電桿及路燈遷移至北側新建側溝旁外；另外，電信管線採地下化後拔除電信桿，總經費約4000萬元。安南區頂安街完成道路拓寬開闢後，可直通銜接台19線安和路二、三段串連周遭交通路網，並可帶動地方繁榮發展。
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