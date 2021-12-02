快訊

直播／第四場公投發表會10:30登場 反萊豬上演「醫師大戰」

陳時中：已與AZ簽訂500萬劑新合約 可以選擇疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南這條路被譏「香腸路」 改造後終於變一樣寬

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市安南區頂安街因部分屬市地重劃範圍，形成路寬不一的「香腸路」，市府進行拓寬改善，讓頂安街順利銜接台19線安和路二段，並增加平坦順暢的交通安全環境。圖／台南市工務局提供
台南市安南區頂安街因部分屬市地重劃範圍，形成路寬不一的「香腸路」，市府進行拓寬改善，讓頂安街順利銜接台19線安和路二段，並增加平坦順暢的交通安全環境。圖／台南市工務局提供

台南市安南區頂安街因部分屬市地重劃範圍，形成路寬不一的「香腸路」，造成民眾出入不便，市府為解決道路瓶頸問題，進行拓寬改善，如今完工後，讓頂安街順利銜接台19線安和路二段，並增加平坦順暢的交通安全環境。

頂安街往東銜接台19線安和路二段，往西銜接長溪路二段，雖為15公尺計畫道路，但部分道路7.5公尺為都市計畫道路範圍，另7.5公尺則屬市地重劃範圍，導致長度約為112公尺的道路開闢，寬度變成4.5公尺到15公尺不等。

南市工務局表示，安南區頂安街後段道路拓寬工程，從安和路二段至頂安街40巷，原道路寬度約4.5到15公尺，除了部分位在市地重劃範圍，且有地上物阻礙造成路寬驟減，人車通行具危險性，因此計畫拓寬開闢長度約為81.5公尺、寬11.65到9.4公尺。

主要工項包括北側側溝、碎石級配底層、AC路面鋪設，並將既有電桿及路燈遷移至北側新建側溝旁外；另外，電信管線採地下化後拔除電信桿，總經費約4000萬元。安南區頂安街完成道路拓寬開闢後，可直通銜接台19線安和路二、三段串連周遭交通路網，並可帶動地方繁榮發展。

台南 都市計畫

延伸閱讀

冒用台糖商標販售低價進口砂糖 台南2業者經調解獲緩刑

市地重劃7年全停擺遭質疑 林智堅：只准公辦

台南廟宇打開塵封鐵櫃 竟發現日治時期珍貴資料

台南市安南區交通事故 路口肇事占四成多

相關新聞

屋頂裝太陽能板賺錢 嘉義縣市一線之隔回饋金卻差8%

因應全球能源轉型及中央政府能源政策，嘉義縣、市政府推動「綠能屋頂全民參與」，先後完成屋頂太陽光電區域營運商遴選，都由得禾...

改裝車歪風惹民怨 永康「環警監」聯合稽查施鐵腕

台南市永康警分局為遏止汽機車改裝歪風，昨晚結合台南監理站、台南市環保局在大灣國小周邊道路執行聯合稽查，除告發多件還查獲逃...

台南這條路被譏「香腸路」 改造後終於變一樣寬

台南市安南區頂安街因部分屬市地重劃範圍，形成路寬不一的「香腸路」，造成民眾出入不便，市府為解決道路瓶頸問題，進行拓寬改善...

嘉縣焚化廠 未拒收外縣市事廢物

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠20年委外管理期滿，縣府獲財政部專案核准採RTO促參模式招商，由目前營運的達和公司新成立達和鹿草環保...

轉作高粱護地 雲林補貼2萬

因應極端氣候及地層下陷問題，雲林縣政府推廣高鐵沿線種植旱作高粱，虎尾、土庫及元長一帶已種植約88公頃，縣府昨天在土庫辦觀...

YouBike電動輔助款 嘉市首發

嘉義市昨天率先引進150輛電動輔助車款YouBike 2.0E，市長黃敏惠宣布前半小時補助10元的優惠，延長到明年6月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。