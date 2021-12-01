快訊

獨／菱傳媒剛上線 徐中雄閃辭董事長

台大化工生作弊案屬實？ 開課系所這樣說

歷經13次流標！嘉義縣山美衛生室終發包重建 後年完工

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉山美衛生室歷經多次地震、颱風，主體結構嚴重毀損，縣府決定重建，但經歷13次流標，今年11月才決標發包，將增設多樣現代化醫療器材，預計後年完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉山美衛生室歷經多次地震、颱風，主體結構嚴重毀損，縣府決定重建，但經歷13次流標，今年11月才決標發包，將增設多樣現代化醫療器材，預計後年完工。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣阿里山鄉山美衛生室重建工程，歷經13次流標後，縣府提高採購金額，終於在今年11月決標發包重建，增設多樣現代化醫療器材，預計後年完工，屆時將提升阿里山地區醫療水平，山區民眾也不用再大老遠跑到山下看病。

嘉義縣府表示，山美衛生室建於1982年，2018年歷經颱風侵襲後，屋頂瓦片局部破損，後經地震致室內牆壁龜裂，每遇下雨室內天花板、牆面常滲水，只能在戶外先以帆布覆蓋以擋風遮雨，縣府衛生局去年邀請建築師公會協助結構安全鑑定，經專業評估建議拆除重建。

山美衛生室重建工程去年獲補助658萬1,506元，但因山區偏遠、原物料成本增加和缺工等問題，先後13次流標，經審查會檢討後，決定由縣款及醫療基金再挹注671萬4494元，今年11月第14次招標才順利發包。

嘉縣府衛生局表示，山美衛生室是阿里山鄉山美、新美、茶山村唯一的醫療場所，工程將原地重建成72坪、2樓的建築物，增設牙科治療椅、遠距診療等設備，民眾遇到一般疾病在衛生室就能醫治，不用再跑下山找醫生，最快2023年完工。

衛生局長趙紋華表示，阿里山鄉人口老化，慢性病日益增加，鄉內其他衛生室將逐年進行重建或修繕，並持續結合健保署IDS計畫（全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫），提供阿里山鄉各村巡迴醫療。

嘉義縣阿里山鄉山美衛生室歷經多次地震、颱風，主體結構嚴重毀損，縣府決定重建，但經歷13次流標，今年11月才決標發包，將增設多樣現代化醫療器材，預計後年完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉山美衛生室歷經多次地震、颱風，主體結構嚴重毀損，縣府決定重建，但經歷13次流標，今年11月才決標發包，將增設多樣現代化醫療器材，預計後年完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉山美衛生室歷經多次地震、颱風，主體結構嚴重毀損，縣府決定重建，但經歷13次流標，今年11月才決標發包，將增設多樣現代化醫療器材，預計後年完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉山美衛生室歷經多次地震、颱風，主體結構嚴重毀損，縣府決定重建，但經歷13次流標，今年11月才決標發包，將增設多樣現代化醫療器材，預計後年完工。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 阿里山

延伸閱讀

水公司管線工程提前完成 台中下午提前1小時恢復供水

嘉義山美衛生室重建流標13次 提高工程款終發包

鐵軌邊坡打樁 鋼軌樁竟成斷片 誤擊太魯閣號 工程停工

南投天空之星景觀塔2度流標 經費增至5億元招商

相關新聞

歷經13次流標 嘉義縣山美衛生室終發包重建 後年完工

嘉義縣阿里山鄉山美衛生室重建工程，歷經13次流標後，縣府提高採購金額，終於在今年11月決標發包重建，增設多樣現代化醫療器...

超省力！YouBike電動輔助車在嘉義市首發 前半小時10元

嘉義市YouBike 2.0上路至今近1年，市長黃敏惠今天宣布，微笑單車公司在嘉市導入全國首發150輛電動輔助車款「Yo...

跨年活動會生變？黃偉哲：若疫情擴大將毫不猶豫改線上

台南市耶誕跨年系列活動本月4日起跑，共有3場親子活動、3場演唱會，台南市長黃偉哲今天表示，防疫最大，萬一疫情擴大，或是O...

公所走廊變藝廊！台南六甲林慧玲母女3人聯展「拾歲」

台南六甲區公所2樓廊道「松鶴藝文走廊」，在疫情趨緩後邀請六甲在地的林慧玲母女3人聯合創作畫展「拾歲」，自2021年12月...

身障就業「一條龍」！台南市勞工局獲全國評鑑優等

台南市勞工局為協助身心障礙者就業，提供身心障礙者就業服務「一條龍」，從就業需求調查、技能培訓、至媒合就業提供適切的個別化...

南市優化大樓資源回收設施 每人每日垃圾量減1.07公斤

台南市環保局協助社區大樓打造更完善的資源回收站，今年共輔導43處100戶以上的大樓優化資源回收設施，經統計，改善後的大樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。