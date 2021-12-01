歷經13次流標！嘉義縣山美衛生室終發包重建 後年完工

嘉義縣阿里山鄉山美衛生室重建工程，歷經13次流標後，縣府提高採購金額，終於在今年11月決標發包重建，增設多樣現代化醫療器材，預計後年完工，屆時將提升阿里山地區醫療水平，山區民眾也不用再大老遠跑到山下看病。

嘉義縣府表示，山美衛生室建於1982年，2018年歷經颱風侵襲後，屋頂瓦片局部破損，後經地震致室內牆壁龜裂，每遇下雨室內天花板、牆面常滲水，只能在戶外先以帆布覆蓋以擋風遮雨，縣府衛生局去年邀請建築師公會協助結構安全鑑定，經專業評估建議拆除重建。

山美衛生室重建工程去年獲補助658萬1,506元，但因山區偏遠、原物料成本增加和缺工等問題，先後13次流標，經審查會檢討後，決定由縣款及醫療基金再挹注671萬4494元，今年11月第14次招標才順利發包。

嘉縣府衛生局表示，山美衛生室是阿里山鄉山美、新美、茶山村唯一的醫療場所，工程將原地重建成72坪、2樓的建築物，增設牙科治療椅、遠距診療等設備，民眾遇到一般疾病在衛生室就能醫治，不用再跑下山找醫生，最快2023年完工。