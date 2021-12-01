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嘉義市「黃金陣容」出列 警、消、衛各獲頒政府服務獎

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市警察局長黃建榮（中）在之前入圍時於國家發展委員會與同仁合影。圖／嘉義市警察局提供
嘉義市警察局長黃建榮（中）在之前入圍時於國家發展委員會與同仁合影。圖／嘉義市警察局提供

國家發展委員會今天公布「第4屆政府服務獎」得獎機關，嘉義市政府警察局、消防局、衛生局各得1座獎項，嘉義市成為獲獎數第1名之縣市；嘉義市長黃敏惠表示，獲獎是代表著同仁在地方耕耘的積極認真與努力付出被看見，這份肯定是激勵市府團隊前進的強大力量。

行政院為鼓勵機關提供優質服務，有效回應民眾需求，每年舉辦「政府服務獎」徵選，分「數位創新加值」及「社會人文關懷」二大項，今天獲獎名單公佈，市政府警察局「諸羅城縱橫攻略-防制交通事故從事故處理開始」、市衛生局「守護嘉 e 人計畫」獲「數位創新加值」獎，市消防局也以「火災警報器1+1 樂活在『嘉』守護您」獲「社會人文關懷」獎。難得的是嘉義市有3個單位獲獎，是獲獎數最多的縣市。12月14日於台大醫院國際會議中心201廳舉行頒獎典禮。

嘉義市長黃敏惠表示，獲獎是對於政府機關為民服務工作之最高榮譽，也代表著同仁在地方耕耘的積極認真與努力付出被看見。這份肯定是激勵市府團隊前進的強大力量。

市警局「諸羅城縱橫攻略-防制交通事故從事故處理開始」為題說明市警察人員如何以創新攻略、招式提供民眾期待的便利、科學及智慧化服務，並突破實務障礙，將事故現場所蒐集到的資訊均轉化為日後防制運用的基礎，進而有效回饋促進道路環境安全。

市衛生局開發「守護嘉 e 人計畫」，將守望相助智慧化，可以同時解決找不到走失者、找不到AED的痛，與警方創建一個系統的平台，透過合作克服差異，達成人人都是守望相助好幫手的城市。

市消防局「火災警報器1+1 樂活在『嘉』守護您」服務主軸在於成功預防及早發現避難成功，以提供最高品質防護。

消防、警察局參賽業務承辦人張維達、洪永芳為夫妻，趕報告還必須輪流照顧小孩，共同獲獎為嘉義市爭光。

嘉義 衛生局

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