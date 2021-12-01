力推轉作高粱護地 雲縣再加碼補貼2萬鼓勵農民

因應極端氣候及地層下陷問題，雲林縣政府推廣高鐵沿線種植旱作高粱，目前虎尾、土庫及元長一帶已種植約88公頃，今天縣府在土庫舉辦觀摩會，縣長張麗善鼓勵農民轉作，不僅每公頃可申請中央5萬元轉作補貼，縣府再加碼一期轉作2萬元，還有保證收購的收入，且因高粱採粗放管理、用水少，種植4個多月即可收成，省工、省肥也省成本，經濟效益佳。

土庫鎮農會總幹事黃萬聰說，當地約8年前由青農會長高宗懋開始契作試種，農會以每公斤13.5元收購，加上乾燥處理及運費成本，以每公斤20元交付金門酒廠，除保障農民有穩定收益，高粱梗採收後還可作機肥，有助土地養護。

張麗善表示，縣府長年找對策延緩地層下陷，輔導農民轉種旱作就是其中的預防性政策，以針對高鐵沿線農地，栽種省水作物的高粱為主，除減少灌溉，其種植過程不需噴藥及施肥，用藥、肥料等農業成本降低，不僅響應國家政策，環境與農民負擔也減輕。

轉作高粱除有中央補貼每公頃4萬5000元、農業環境基本給付補助5000元、小地主大佃農補助1萬元，縣府也有1萬元的加碼補貼，張麗善今天宣布，一期作補貼金額將調高至2萬元，希望鼓勵更多農民轉作。