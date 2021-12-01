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台南回收廢蚵棚 燒製除臭除濕「海竹炭」成商機

中央社 / 台南1日電

台南市政府農業局與龍崎區農會合作，將竹製廢棄蚵棚燒製成「蚵架炭」，開發「海竹炭」系列商品，減廢再利用，變成貓砂除臭粒、除臭除濕包等實用生活物品，也成另一項商機。

台南市農業局今天在龍崎區農會采竹香食堂舉辦「海竹炭」商品發表會，展示除臭除濕包、海竹炭竹醋液、竹炭貓砂除臭粒及竹炭土壤改良介質等優質商品，並將在龍崎區農會竹炭故事館販售。

台南市農業局長李建裕致詞時表示，台南市浮筏式牡蠣養殖產業每年產生不少蚵棚廢棄物，回收數量近5000公噸，堆置在沿海易造成汙染，龍崎農會與農業局及嘉義大學產官學合作，評估蚵棚廢棄物再利用可行性。

李建裕指出，廢蚵棚以往只能送至焚化爐焚燒或成鍋爐燃料，經技術研發，由龍崎農會將廢蚵架燒製成「蚵架炭」，開發出的系列商品命名為「海竹炭」，意思就是從海上來的竹炭，使自然資源循環充分再利用，也成為另一項商機。

農會 台南 蚵棚

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