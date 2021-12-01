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超省力！YouBike電動輔助車在嘉義市首發 前半小時10元

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市今天起新增150輛YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影
嘉義市今天起新增150輛YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影

嘉義市YouBike 2.0上路至今近1年，市長黃敏惠今天宣布，微笑單車公司在嘉市導入全國首發150輛電動輔助車款「YouBike 2.0E」，且前半小時補助10元的優惠，延長到明年6月，100個站點將再增加40站；微笑單車董事長劉麗珠說，目前全台YouBike僅嘉市沒失聯車，「有借有還」，值得投入電輔車。

業者指出，YouBike 2.0E的馬達在車身中間下方，鋰電池於車尾，看似小平台但勿乘坐，車頭跟車尾燈使用時會全程點亮；開始踩踏後，就會有電力輸出，讓上坡更輕鬆，不過時速超過25公里就停止電力輔助，也呼籲電力低於20%要盡速還車，少於5%則不供電，通常滿電力平均能騎80公里。

今中午12點起，嘉市YouBike2.0的站點就會擺入電動輔助車型，市府交通處表示，一般車型750輛，今起增加150輛及電輔150輛，總數達1050輛，共用同個車柱，配置地點於交通節點、丘陵地的下緣處，以及景點例如蘭潭、市區外圍如228紀念公園、忠孝北街等，讓須騎較遠的民眾方便使用。

嘉市府今辦主持記者會， 微笑單車董事長劉麗珠說，到目前只有嘉市維持1輛失聯車都沒有，她認為嘉市民很可愛，「有借有還、不會亂來」，值得公司投入電動輔助車，唯有嘉市的市民水準來使用，才最放心；她還說，計程車司機也說，現都不騎家裡的自行車，換輪胎還要錢，跟妻子改騎YouBike。

市長黃敏惠說，昨天已先試騎YouBike 2.0E，她從嘉義大學騎到蘭潭，原本擔心有爬坡，結果不但不會流汗，還不會喘，變得更優雅輕鬆省力，也鼓勵市民、遊客要搭「雙B」，即公共自行車、電動巴士，透過剛剛好的速度，漫遊嘉市。

黃敏惠今也宣布，補助YouBike 2.0前半小時10元原本只到年底，獲議會支持延長到明年6月；交通處解釋，補助後一般車型前半小時免費，電輔車款費率為每半小時20元、第3小時起每半小時40元，加上補助後，前半小時只需10元。

交通處也推廣即日起到12月31日，租借嘉市的YouBike，騎5次可獲得1次抽獎機會，騎電輔車1次則有2次，獎品包括iPhone13手機、百貨禮券等超過200份獎項，活動詳情請見https://lihi1.com/TN0Ed/gov。YouBike2.0相關資訊可載APP。

YouBike 2.0E的車頭跟車尾燈，使用時會持續點亮。記者林伯驊／攝影
YouBike 2.0E的車頭跟車尾燈，使用時會持續點亮。記者林伯驊／攝影
嘉義市今天起新增150輛YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影
嘉義市今天起新增150輛YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影
嘉義市擴充YouBike，新增150輛YouBike 2.0、150輛YouBike 2.0E。總數達1050輛。記者林伯驊／攝影
嘉義市擴充YouBike，新增150輛YouBike 2.0、150輛YouBike 2.0E。總數達1050輛。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右起）與微笑單車董事長劉麗珠一起騎乘YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右起）與微笑單車董事長劉麗珠一起騎乘YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影
嘉義市今天起新增150輛YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影
嘉義市今天起新增150輛YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右起）與微笑單車董事長劉麗珠一起騎乘YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右起）與微笑單車董事長劉麗珠一起騎乘YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影
YouBike 2.0E的車頭有顯示電量。記者林伯驊／攝影
YouBike 2.0E的車頭有顯示電量。記者林伯驊／攝影
嘉義市今天起新增150輛YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影
嘉義市今天起新增150輛YouBike 2.0E。記者林伯驊／攝影

YouBike 單車 黃敏惠

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