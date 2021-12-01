超省力！YouBike電動輔助車在嘉義市首發 前半小時10元

嘉義市YouBike 2.0上路至今近1年，市長黃敏惠今天宣布，微笑單車公司在嘉市導入全國首發150輛電動輔助車款「YouBike 2.0E」，且前半小時補助10元的優惠，延長到明年6月，100個站點將再增加40站；微笑單車董事長劉麗珠說，目前全台YouBike僅嘉市沒失聯車，「有借有還」，值得投入電輔車。

業者指出，YouBike 2.0E的馬達在車身中間下方，鋰電池於車尾，看似小平台但勿乘坐，車頭跟車尾燈使用時會全程點亮；開始踩踏後，就會有電力輸出，讓上坡更輕鬆，不過時速超過25公里就停止電力輔助，也呼籲電力低於20%要盡速還車，少於5%則不供電，通常滿電力平均能騎80公里。

今中午12點起，嘉市YouBike2.0的站點就會擺入電動輔助車型，市府交通處表示，一般車型750輛，今起增加150輛及電輔150輛，總數達1050輛，共用同個車柱，配置地點於交通節點、丘陵地的下緣處，以及景點例如蘭潭、市區外圍如228紀念公園、忠孝北街等，讓須騎較遠的民眾方便使用。

嘉市府今辦主持記者會， 微笑單車董事長劉麗珠說，到目前只有嘉市維持1輛失聯車都沒有，她認為嘉市民很可愛，「有借有還、不會亂來」，值得公司投入電動輔助車，唯有嘉市的市民水準來使用，才最放心；她還說，計程車司機也說，現都不騎家裡的自行車，換輪胎還要錢，跟妻子改騎YouBike。

市長黃敏惠說，昨天已先試騎YouBike 2.0E，她從嘉義大學騎到蘭潭，原本擔心有爬坡，結果不但不會流汗，還不會喘，變得更優雅輕鬆省力，也鼓勵市民、遊客要搭「雙B」，即公共自行車、電動巴士，透過剛剛好的速度，漫遊嘉市。

黃敏惠今也宣布，補助YouBike 2.0前半小時10元原本只到年底，獲議會支持延長到明年6月；交通處解釋，補助後一般車型前半小時免費，電輔車款費率為每半小時20元、第3小時起每半小時40元，加上補助後，前半小時只需10元。