嘉義山美衛生室重建流標13次 提高工程款終發包

嘉義縣阿里山鄉山美衛生室重建工程，歷經13次流標，在縣府提高採購金額後，第14次招標終於決標發包重建。衛生局今天指出，預計2年後完工，可全面提升當地醫療水平。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，阿里山鄉山美衛生室屋齡36年經渡過歷年風災、地震，牆壁龜裂，經建築師公會協助結構安全鑑定，建議拆除重建。

縣府衛生局醫政科長林淑華今天接受中央社記者訪問表示，民國109年爭取到衛福部新台幣658萬元補助重建，因山美衛生室位處偏遠、原物料成本增加和缺工等問題流標13次；後由縣庫再挹注671萬元，提高採購金額，今年11月第14次招標順利決標，總經費1293萬元。

林淑華說，山美衛生室是阿里山鄉南三村（山美、新美、茶山）唯一的醫療場所，將原地重建成地坪72坪、2樓鋼筋水泥建築物，目前已發包，最快112年完工。完工後衛生室增設牙科治療椅、遠距診療等設備，一般疾病到衛生室就能獲得治療，民眾不用跑下山找醫生。

林淑華說，南三村目前由阿里山衛生所結合嘉義基督教醫院團隊為鄉民提供醫療服務，山美衛生室重建期間，將借村落的活動中心當臨時診療場所。

衛生局長趙紋華表示，阿里山鄉人口老化，慢性病日益增加，相關的衛生室將逐年進行重建或修繕，並持續結合健保署IDS計畫（全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫）提供阿里山鄉各村巡迴醫療。