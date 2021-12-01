跨年活動會生變？黃偉哲：若疫情擴大將毫不猶豫改線上

台南市耶誕跨年系列活動本月4日起跑，共有3場親子活動、3場演唱會，台南市長黃偉哲今天表示，防疫最大，萬一疫情擴大，或是Omicron魔王病毒在台灣造成疫情影響，會毫不猶豫改成線上直播觀賞，不要樂極生悲。

黃偉哲說，台南在六都中確診數最少、「＋0」天數最多，不希望任何活動打破這樣的好紀錄，所以耶誕跨年活動除了要求民眾戴口罩、勤洗手，現場一定會嚴格實施實名制，希望大家在安全的防護措施下，進來聽演唱會、參加親子活動，不要樂極生悲。

黃偉哲表示，雖然台灣疫苗覆蓋率第1劑有7成多以上，第2劑5成多以上，但還是希望做好安全防疫的規格，畢竟防疫最大，不希望有因為參加活動產生不好的結果發生，所以防疫優先，萬一疫情擴大，或是魔王病毒在台灣造成疫情影響，將毫不猶豫改成線上。