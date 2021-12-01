公所走廊變藝廊！台南六甲林慧玲母女3人聯展「拾歲」

台南六甲區公所2樓廊道「松鶴藝文走廊」，在疫情趨緩後邀請六甲在地的林慧玲母女3人聯合創作畫展「拾歲」，自2021年12月1日至2022年2月28日。藝文走廊2020年8月成立開展以來，吸引許多愛好藝文人士蒞臨欣賞及詢問參展事宜，也提供鄉親藝文欣賞的場所。

47歲林慧玲原為奇美醫院永康總院兒科護理師，因家庭因素轉任奇美醫院柳營分院行政人員。10年前師從黃美娥老師學習油畫，當時讀六甲國中及國小的女兒陳羿彣、陳羿彤也一起學畫。每個周六晚上到台南市區習畫。10年一瞬，當年的國中生、國小生而今都已經成為大學生了。陳羿彣現為中央太空科學大四生，陳羿彤現為實踐大學服裝設計大一生。

母女3人喜好旅行及親近自然，作品多為行旅所見的山水風物，包括家鄉六甲落羽松、福壽山小木屋、阿里山日出、澳洲十二門徒石等。近幾年來，在湖內區公所、台南生活美學館、台南市立醫院、柳營奇美醫院、台電營運處等地參展，頗受好評。

六甲區長陳啓榮表示，公所走廊變藝廊是期許帶動市民人文氣息，提高市民藝術觀，讓閒置空間再活化運用，創造洽公環境為適合書法、攝影、油畫、藝文創作等多元性的展示區，希望在後疫情時代，能藉由藝術的正能量，為民眾注入支持與希望。

開展時間配合公所上班時間，上午9點至下午4點，例假日及中午12點至下午1點休息。