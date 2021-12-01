阿里山日出印象音樂會 因疫情暫採預約進場

元旦舉辦的阿里山日出印象音樂會將邁入20週年，嘉義縣府今天表示，因2019冠狀病毒疾病疫情（COVID-19），暫採線上預約方式限2500名觀眾進場，若疫情加劇就不開放，僅線上直播。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，2022年阿里山日出印象音樂會明年1月1日清晨5時30分將在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台舉行，邀請南韓國際聲樂家丁一憲、花腔女高蔣啟真、鄒族美聲藍色楓葉，搭配由指揮家江靖波率領樂興之時管絃樂團進行2小時演出。

嘉義縣文化觀光局企劃科長陳峰武接受中央社記者訪問表示，因疫情尚處2級警戒，所以縣府開會決定，日出印象音樂會限2500名觀眾進場，12月4日上午10時開放上網預約。會中也決議疫情升級就不開放，僅線上直播，疫情降級就直接開放民眾進場。

陳峰武說，若疫情狀況沒變，獲得進場的民眾可於音樂會現場領取專業觀日太陽眼鏡、紀念口罩及精美紀念節目卡等20週年限量好禮，活動詳情請上慢遊嘉義臉書（Facebook）或嘉義縣文化觀光局網站。

嘉義縣政府表示，阿里山日出印象音樂會將邁入20週年，在海拔2485公尺高山上，以溫暖樂聲陪伴民眾迎接2022年第一道曙光。