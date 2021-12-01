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米其林評鑑2022年納入台南 國際美食論壇3日登場

中央社 / 台南1日電

台南明年將納入「米其林指南」評鑑，台南市政府3日將舉辦2021台南國際美食論壇，邀請專家、駐台大使或代表、姐妹市代表等人與會，共同形塑台南美食饗宴。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，「米其林指南」邁入台灣已3年，今年8月更宣布台南明年將納入評鑑。面對餐飲全球化趨勢浪潮，觀旅局3日下午將在台南市立圖書館新總館舉辦2021台南國際美食論壇，邀請6名菁英專家進行專題分享，講述國際名廚、跨領域專家的餐飲獨到見解。

觀旅局表示，台南市是台灣古都，獨具歷史文化底蘊，也造就美食豐饒養分，論壇將邀請6名專家專題分享，講述國際名廚、跨領域專家的餐飲獨到見解，且請來駐台大使或代表、台南姐妹市代表與會。

台南市長黃偉哲說，南科快速崛起，正掀起史上最大「南漂」遷徙潮，帶動住房、交通、教育等新需求，適逢米其林評鑑首度納入台南，此時談飲食升級再適合不過，同時以世界觀點傳遞台南美食獨特性。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，2021台南國際美食論壇將由外籍主廚Nicholas Pena Alvarez CMC（葛艾睿）、米其林星級餐廳香港籍主廚林明健率先主講，探討國際對美食的客觀定義，再由食材達人徐仲、飲食生活作家葉怡蘭及陳靜宜、健康指標專家李婉萍，以多元視角分享台南美食近400年來的優雅質變。

觀旅局也分享直播內容。中文版活動直播可在「台南美食典」臉書粉絲專頁線上同步觀看；想收聽「2021國際美食論壇」英文版線上直播內容，也可以線上會議方式連結，就能和日本京都市、山形市、亞歷桑那州、美國哥倫布市等台南姐妹城市代表共同連線參與、即時觀看，一齊見證台南美食軟實力。

台南 米其林

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