身障就業「一條龍」！台南市勞工局獲全國評鑑優等

台南市勞工局為協助身心障礙者就業，提供身心障礙者就業服務「一條龍」，從就業需求調查、技能培訓、至媒合就業提供適切的個別化就業服務，參加勞動部辦理的「110年度地方政府辦理身心障礙者就業促進業務考核」榮獲優等，今天在台北市集思交通部會議中心接受表揚。

勞工局長王鑫基表示，南市勞工局全國首創「身心障礙者人力銀行資料庫」、「晴天亮麗人生─身心障礙者暨弱勢者多元行銷推廣案」以及開辦身障職訓專班，不僅培訓身心障礙者擁有技能釣竿更創造漁場，並陪伴身心障礙者釣魚（就業），讓就業路上更穩健。同時也鼓勵企業進用身心障礙者建構友善職場，台南市2020年企業超額進用率達146%；此外從2017年迄今新增2家庇護工場，增添服務量能。

同時落實就業轉銜機制，2020年轉銜比例達6.5%高於全國平均。身心障礙者職業訓練承訓單位也全數通過TTQS評核，當中的復健青年勵進會更榮獲2020年第18屆金展奬-職業訓練績優獎，兼顧服務質量。