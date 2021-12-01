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身障就業「一條龍」！台南市勞工局獲全國評鑑優等
台南市勞工局為協助身心障礙者就業，提供身心障礙者就業服務「一條龍」，從就業需求調查、技能培訓、至媒合就業提供適切的個別化就業服務，參加勞動部辦理的「110年度地方政府辦理身心障礙者就業促進業務考核」榮獲優等，今天在台北市集思交通部會議中心接受表揚。
勞工局長王鑫基表示，南市勞工局全國首創「身心障礙者人力銀行資料庫」、「晴天亮麗人生─身心障礙者暨弱勢者多元行銷推廣案」以及開辦身障職訓專班，不僅培訓身心障礙者擁有技能釣竿更創造漁場，並陪伴身心障礙者釣魚（就業），讓就業路上更穩健。同時也鼓勵企業進用身心障礙者建構友善職場，台南市2020年企業超額進用率達146%；此外從2017年迄今新增2家庇護工場，增添服務量能。
同時落實就業轉銜機制，2020年轉銜比例達6.5%高於全國平均。身心障礙者職業訓練承訓單位也全數通過TTQS評核，當中的復健青年勵進會更榮獲2020年第18屆金展奬-職業訓練績優獎，兼顧服務質量。
王鑫基表示，因應現代越來越多元的障別，團隊將持續精進充實，提供身心障礙者適切的就業服務，如與南市各大學校院、高中職學校合作辦理各項就業前準備服務、職場探索等，以利就學就業無縫接軌。同時整合轄區跨勞社衛政資源與各身障服務單位合作提供多元面向服務，並重視視障者就業服務，不僅提供按摩類、更專聘視障職管員、視障就服員提供多元職類協助就業。
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