【雲農專輯】微醺農場智慧化 打造穩定團體供貨模式

「微醺農場」是投入排程耕作並進行團體戰供應鏈生產的實踐者，也是傳統農業轉型智慧農業的代表。最初由4個農友開始進行排程，並與通路商穩定合作，如今外部團隊成員擴充到20人，共約6甲的耕地面積跨雲林進縣近10個鄉鎮，且目前自己已擁有7、8個員工。2020年「創業歸故里」獲得冠軍的磁吸效應，進一步吸引了多位返鄉青年興建2甲地的智慧化溫室進行生產。1+1大於2的理想，正在農村擴散著。

場主黃衍勳年少就離開家鄉水林，自中興大學生命科學研究所畢業，又在實驗室工作了兩年之後，年近30歲的他，2015年底毅然回鄉。返鄉時，他唯一擁有的資源，是祖父的一片田，但祖父母一開始是反對他回鄉的。

他深知，必須以行動來證明自己的決心。於是他貸款又借錢，盤點了所有資源，最後只能先做簡單的設施農業。但他對農業一竅不通，從報名雲林縣政府的農業課程開始，夜裡進修，白天到農場實習。

投入設施農業的第2年，他開啟了利用進口泥炭土「離地介質栽培」的耕作方法，新耕作方式成本高，但能抗病，也相對提高收成速度與產量。而小黃瓜的生長周期快，每一批長達1至兩個月的採收期間就能僱用1名固定員工。也就是說，有了一定的規模，就能提供穩定就業機會並建立制度，進而解決缺工問題。

但首先他必須先有通路商。曾有個通路商開門見山就問「可以每天給我20件嗎?」20件就是300公斤小黃瓜，這單生意讓他意識到小農的侷限，當下領悟到「必須先有穩定的供貨」。

這個契機引導團隊邊做邊學，全心追求規模化生產、調節產季、落實安全履歷生產。團隊也因加工廠的需求而提升分級包裝，就連長歪了卻品質無虞的小黃瓜，被歸類到「C級格外品」的，也都做到品質與價格均一，團隊因而贏得直銷小客戶的信賴，也為品牌加分。

「微醺農場」安全而鮮甜的小黃瓜與牛番茄，現階段1公頃，1年產量約100公噸，主要透過大行口銷往北部的餐廳、飯店，還有超商的沙拉、涼麵、手捲都用得上小黃瓜。另外2至3成的業務是產地直送全台各地的小販、早餐店、涼麵店、牛肉麵店等，並有約1成的A級瓜以禮盒或小包裝直售給一般家庭消費者。

小黃瓜直銷給店家創造最佳利潤，全年供貨穩定與均一價又與消費端共創雙贏，他打比方說，像今年最高價的時候小黃瓜每斤約80多元，農場給固定合作店家一台斤不到30元的年度均一價，店家很有感，更願意給客人多一點份量。

「微醺」取自黃衍勳與太太黃薇蓉的名字諧音，夫妻育有2子，兩個弟弟也陸續返鄉從農。一家四代同堂，4個小孩天天在田間嬉戲，擁有不一樣的童年。黃衍勳受訪時，站在小黃瓜綠油油的藤蔓之間，全新的負壓設施帶來陣陣涼意。他欣慰地說，夥伴們的負債逐漸打平，也有了持續打團體戰的目標，他盼望著安全履歷或有機蔬菜能成為消費者的日常，農民收入不輸給高科技業，更多年輕人願意留鄉務農，在家鄉結婚、生子，安居樂業。