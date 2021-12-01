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【雲農專輯】嵩岳世界冠軍咖啡帶動古坑精品咖啡風潮

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
嵩岳咖啡莊園負責人郭章盛屢屢拿下國內外各項驗證與精品咖啡大獎。記者許玉娟/攝影
嵩岳咖啡莊園負責人郭章盛屢屢拿下國內外各項驗證與精品咖啡大獎。記者許玉娟/攝影

嵩岳咖啡莊園主人郭章盛栽培的高海拔咖啡，創造了遠近知名的「極頂咖啡」，更以不斷培育的新品種與風味成為近10年來海內外競賽常勝軍，去年進一步獲美國咖啡品質協會（CQI）精品咖啡認證，以全球最高分89.25分，排名世界第1。今年，他是最新出爐的神農獎得主。

嵩岳咖啡莊園位在海拔1200公尺的古坑鄉草嶺石壁，所生產的咖啡在各種比賽屢屢得獎，主要推手是年近60的莊園主人郭章盛，他不諱言，嵩岳的各項榮譽得來不易，他每天認真工作，而且3個兒子都是小小年紀就擁有咖啡品評師資格，也都陸續投入網路管理與行銷。

石壁這片山嶺是他熱愛的故鄉。在他18歲那年，國人仍不習慣喝咖啡，他卻已經在高海拔的山區成功栽培來自荷包山的鐵比卡種咖啡。經他多年研究發現，高山容易孕育出好的咖啡，而嘉南雲峰山麓上的石壁，海拔高度1,200到1,800公尺，緊鄰阿里山與杉林溪，緯度近北回歸線又比相同海拔的赤道地區要涼爽，應是栽培咖啡的良好環境。

他為了更精準掌握市場與消費端的需求，採取先種咖啡再賣咖啡的策略，成功築夢，踏實地將咖啡從產地連結到餐桌。他持續引進世界各地的優異品種，苦心研究，栽培出風味獨特而更有效益的品種，製程也精益求精，開創獨特性。他從不藏私地分享經驗，鼓舞更多農友參賽，共同提升咖啡產業。

嵩岳咖啡的高知名度為社區帶來觀光效益，吸引國內外遊客與咖啡業者上山參觀特有品種、製程，品嘗頂級咖啡，同時遊歷石壁仙谷美景，來者都稱讚不虛此行。郭章盛認為獲得「神農獎」的關鍵是技術創新與品質管控。他說，自己是憑著奇思異想成功研究新芽嫁接，通常新品種從發芽到開花結果，需要要4到5年，但是「人生有多少個4到5年可以這麼耗下去?」

於是他以強健的鐵比卡咖啡樹為砧木，接上的巴拿馬藝伎Geishe新芽，隔年就開花結果。他在受訪時也特別為廣大咖啡農民發聲，得獎是對農民生產的產品的品質認證，咖啡競賽應有更嚴謹的資格審查機制，讓實際耕作的真農民擁有更公平的機會。

2013年成功孕育的嵩岳藝伎Geishe，酒紅色澤的咖啡散發獨有的花香與甜蜜感，入口又是圓潤、飽滿，多層次的莓果風味，「嘗一口，你會顛覆對咖啡風味的想像！」

國外一般精品咖啡擁有價格優勢，然而像是巴拿馬藝伎、牙買加藍山等世界頂級精品豆或是可以產地溯源的莊園豆，再昂貴都有人買；臺灣咖啡價格偏高卻讓人卻步！他認為臺灣咖啡的品質與風味必須繼續提升，打出品牌，才能躋身世界精品之林；好比極品高山茶，再貴都有買家，那是因為國人既有的喝茶文化，而且「臺灣茶」就是個品牌。

郭章盛提到，臺灣山區不比國外精品咖啡產區條件差。嵩岳的屢屢獲獎，引領了注重咖啡栽培管理、烘豆技術的風潮，使得古坑咖啡產業整體品質得到提升，今年的評鑑中，更有超過97%均為精品咖啡。而即便嵩岳取得國際知名的各項大獎，他仍持續不斷引進與測試新品種，原有的製茶概念更啟發了他的咖啡後製手法。

儘管郭章盛不曾到過世界咖啡產地的他，透過參賽與交流，憑著高品質與特有風味打開了國際知名度，日本、韓國、美國和歐洲都有咖啡館直接下訂單。他幽默地說，高單價的嵩岳藝伎比起同等級國外精品咖啡，就不覺得貴了！

2013年成功孕育的嵩岳藝伎Geishe，酒紅色澤的咖啡散發獨有的花香與甜蜜感。記者許玉娟/攝影
2013年成功孕育的嵩岳藝伎Geishe，酒紅色澤的咖啡散發獨有的花香與甜蜜感。記者許玉娟/攝影

咖啡館 農民 古坑

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