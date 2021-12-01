【雲農專輯】嵩岳世界冠軍咖啡帶動古坑精品咖啡風潮

嵩岳咖啡莊園主人郭章盛栽培的高海拔咖啡，創造了遠近知名的「極頂咖啡」，更以不斷培育的新品種與風味成為近10年來海內外競賽常勝軍，去年進一步獲美國咖啡品質協會（CQI）精品咖啡認證，以全球最高分89.25分，排名世界第1。今年，他是最新出爐的神農獎得主。

嵩岳咖啡莊園位在海拔1200公尺的古坑鄉草嶺石壁，所生產的咖啡在各種比賽屢屢得獎，主要推手是年近60的莊園主人郭章盛，他不諱言，嵩岳的各項榮譽得來不易，他每天認真工作，而且3個兒子都是小小年紀就擁有咖啡品評師資格，也都陸續投入網路管理與行銷。

石壁這片山嶺是他熱愛的故鄉。在他18歲那年，國人仍不習慣喝咖啡，他卻已經在高海拔的山區成功栽培來自荷包山的鐵比卡種咖啡。經他多年研究發現，高山容易孕育出好的咖啡，而嘉南雲峰山麓上的石壁，海拔高度1,200到1,800公尺，緊鄰阿里山與杉林溪，緯度近北回歸線又比相同海拔的赤道地區要涼爽，應是栽培咖啡的良好環境。

他為了更精準掌握市場與消費端的需求，採取先種咖啡再賣咖啡的策略，成功築夢，踏實地將咖啡從產地連結到餐桌。他持續引進世界各地的優異品種，苦心研究，栽培出風味獨特而更有效益的品種，製程也精益求精，開創獨特性。他從不藏私地分享經驗，鼓舞更多農友參賽，共同提升咖啡產業。

嵩岳咖啡的高知名度為社區帶來觀光效益，吸引國內外遊客與咖啡業者上山參觀特有品種、製程，品嘗頂級咖啡，同時遊歷石壁仙谷美景，來者都稱讚不虛此行。郭章盛認為獲得「神農獎」的關鍵是技術創新與品質管控。他說，自己是憑著奇思異想成功研究新芽嫁接，通常新品種從發芽到開花結果，需要要4到5年，但是「人生有多少個4到5年可以這麼耗下去?」

於是他以強健的鐵比卡咖啡樹為砧木，接上的巴拿馬藝伎Geishe新芽，隔年就開花結果。他在受訪時也特別為廣大咖啡農民發聲，得獎是對農民生產的產品的品質認證，咖啡競賽應有更嚴謹的資格審查機制，讓實際耕作的真農民擁有更公平的機會。

2013年成功孕育的嵩岳藝伎Geishe，酒紅色澤的咖啡散發獨有的花香與甜蜜感，入口又是圓潤、飽滿，多層次的莓果風味，「嘗一口，你會顛覆對咖啡風味的想像！」

國外一般精品咖啡擁有價格優勢，然而像是巴拿馬藝伎、牙買加藍山等世界頂級精品豆或是可以產地溯源的莊園豆，再昂貴都有人買；臺灣咖啡價格偏高卻讓人卻步！他認為臺灣咖啡的品質與風味必須繼續提升，打出品牌，才能躋身世界精品之林；好比極品高山茶，再貴都有買家，那是因為國人既有的喝茶文化，而且「臺灣茶」就是個品牌。

郭章盛提到，臺灣山區不比國外精品咖啡產區條件差。嵩岳的屢屢獲獎，引領了注重咖啡栽培管理、烘豆技術的風潮，使得古坑咖啡產業整體品質得到提升，今年的評鑑中，更有超過97%均為精品咖啡。而即便嵩岳取得國際知名的各項大獎，他仍持續不斷引進與測試新品種，原有的製茶概念更啟發了他的咖啡後製手法。