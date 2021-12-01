南市優化大樓資源回收設施 每人每日垃圾量減1.07公斤

台南市環保局協助社區大樓打造更完善的資源回收站，今年共輔導43處100戶以上的大樓優化資源回收設施，經統計，改善後的大樓累積資源回收量總數678.2公噸，與改善前相較，平均每人每日的垃圾量減1.07公斤。

南市環保局表示，台南每人每日垃圾產生量為1.41公斤，該43處大樓在資源回收設施改善前，平均每人每日的垃圾量為1.46公斤，在優化資源回收站後，減為1.07公斤，已看到明顯成效。

參與環保局資源回收站設施改善計畫「南科名門大樓」管委會表示，大樓之前的回收室站設在戶外角落，環境上較陰暗，回收桶標示不清，一般垃圾容易誤丟入回收桶，清潔人員得重新分類，負擔加重外也多少影響社區其他清潔工作。

經環保局將回收站移入室內，做好動線規畫，又補助增設回收桶及細分類標示，光線也加強，住戶對室內回收站大有好評，做資源回收及細分類的意願大為增加，社區環境變好、垃圾量降低、回收變賣收益也增加。

資源回收設施計畫自去年起實施，2年來已輔導50多棟大樓。環保局長謝世傑指出，輔導社區大樓設置回收站，除了讓住戶清楚瞭解回收分類項目，也有效降低錯置垃圾產生量，今年除了輔導社區大樓設置資源回收設施外，更結合社區大樓管理委員會召開住戶大會，向住戶宣導資源回收正確觀念，盼資源回收及落實垃圾分類成為民眾日常生活的一部分，共創永續循環家園。