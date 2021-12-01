稻作四選三農民優影響生計 立委要求農委會補償

農委會今年推出「稻作四選三」，輔導稻農於4期作中，選擇3個期種植水稻申報交公糧，但嘉義縣農民反映，休耕補助4.5萬元根本無法彌補支出，甚至嚴重影響原本就微薄的收入，另也質疑，補助能否真的由實際耕作者領取。

農委會陳吉仲昨會同農糧署副署長蘇茂祥到嘉義縣大林鎮與農民座談，與會者還包含立委陳明文、蔡易餘和嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等。

陳明文說，「稻作四選三」政策並非一蹴可幾，但休耕補助金額比稻作收入少的問題，農委會應予以補償，以提升農民配合政策的意願；陳吉仲回應願研議，因政策農作收入減少，將納入加強型稻作收入保險範圍。

陳吉仲說，「稻作四選三」培育地力、提升農作價值，因長期使用肥料及農藥造成土壤酸化，易造成惡性循環，增加農民的成本，短期內要改變農作習慣確實不易，但一旦建立「稻作四選三」新的農作循環，稻米價格必定更好，評估收益總和有益於農民。

而農民所擔心的休耕補助發放對象，陳吉仲表示，絕對是以實際農作者，為免爭議，農委會將以配合農藥肥料實名制的資料來認定。

立委蔡易餘表示，四選三政策影響到田間作業的不便，應區域性來統一處理，此政策造成的產業鏈問題，農委會必須一併注重，祭出因應配套措施。