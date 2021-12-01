讓專業的來！雲縣捕蜂捉蛇再+4 24小時受理通報解危機

雲林縣捕蜂捉蛇業務3年前回歸縣府農業處派專人處理，每年實際處理約4000件，農業處將本年度處理機制延長為24小時，今天起開始受理執行；因可能有其他種類野生動物入侵人類生活範圍，另新增台灣獼猴、白鼻心、綠鬣蜥、鱷魚等4類物種移除工作。

民眾在生活範圍見到蜂或蛇容易緊張，農業處表示，若發現蜂巢或不知品種的蛇類，切勿擾動或自行捕捉，避免發生危險，請通報119，消防局將會聯繫縣府委辦的專業團隊前往捕捉。

農業處表示，該專案團隊有5支小組，成員均是義消出身，經驗相當豐富，每隊分別服務3至4個鄉鎮市，採互相支援方式進行，消防局並定期舉辦相關知識及實務訓練課程強化專業。

由於動物習性不一，專業團隊獲派案後，會依其作息評估適切的捕捉時程，民眾通報後莫驚慌，等待專人到場處理即可；如在戶外自然空間發現相關動物，應保持距離並請勿驚擾動物，尊重彼此生活。