快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓專業的來！雲縣捕蜂捉蛇再+4 24小時受理通報解危機

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣捕風捉蛇業務本年度通報及處理改為24小時制，民眾通報119通報窗口後，消防局會派專人到場處理。圖／雲林縣政府提供
雲林縣捕風捉蛇業務本年度通報及處理改為24小時制，民眾通報119通報窗口後，消防局會派專人到場處理。圖／雲林縣政府提供

雲林縣捕蜂捉蛇業務3年前回歸縣府農業處派專人處理，每年實際處理約4000件，農業處將本年度處理機制延長為24小時，今天起開始受理執行；因可能有其他種類野生動物入侵人類生活範圍，另新增台灣獼猴、白鼻心、綠鬣蜥、鱷魚等4類物種移除工作。

民眾在生活範圍見到蜂或蛇容易緊張，農業處表示，若發現蜂巢或不知品種的蛇類，切勿擾動或自行捕捉，避免發生危險，請通報119，消防局將會聯繫縣府委辦的專業團隊前往捕捉。

農業處表示，該專案團隊有5支小組，成員均是義消出身，經驗相當豐富，每隊分別服務3至4個鄉鎮市，採互相支援方式進行，消防局並定期舉辦相關知識及實務訓練課程強化專業。

由於動物習性不一，專業團隊獲派案後，會依其作息評估適切的捕捉時程，民眾通報後莫驚慌，等待專人到場處理即可；如在戶外自然空間發現相關動物，應保持距離並請勿驚擾動物，尊重彼此生活。

農業處指出，今年度24小時全時段受理通報，「捕蜂捉蛇」由119單一窗口管控，「新增物種」則由1999縣民專線負責，民眾依類別通報後，相關窗口會委請專人至現場進行移除。

雲林縣捕風捉蛇業務本年度通報及處理改為24小時制，民眾通報119通報窗口後，消防局會派專人到場處理。圖／雲林縣政府提供
雲林縣捕風捉蛇業務本年度通報及處理改為24小時制，民眾通報119通報窗口後，消防局會派專人到場處理。圖／雲林縣政府提供
雲林縣捕蜂捉蛇業務本年度通報及處理改為24小時制，民眾通報119通報窗口後，消防局會派專人到場處理。圖／雲林縣政府提供
雲林縣捕蜂捉蛇業務本年度通報及處理改為24小時制，民眾通報119通報窗口後，消防局會派專人到場處理。圖／雲林縣政府提供
雲林縣捕蜂捉蛇業務本年度通報及處理改為24小時制，民眾通報119通報窗口後，消防局會派專人到場處理。圖／雲林縣政府提供
雲林縣捕蜂捉蛇業務本年度通報及處理改為24小時制，民眾通報119通報窗口後，消防局會派專人到場處理。圖／雲林縣政府提供

捕蜂捉蛇 台灣獼猴 綠鬣蜥

延伸閱讀

網傳全民都可免費申請住警器 南市消防局：謠言請誤信

雲縣林內九芎落羽松轉色 漸層景致令遊客驚呼：美爆了！

高麗菜搶種亮紫爆 彰化縣政府擔心年後價格崩盤

影／「用雲端找回家路」雲縣智能手環 供爺奶免費申請

相關新聞

讓專業的來！雲縣捕蜂捉蛇再+4 24小時受理通報解危機

雲林縣捕蜂捉蛇業務3年前回歸縣府農業處派專人處理，每年實際處理約4000件，農業處將本年度處理機制延長為24小時，今天起...

南市優化大樓資源回收設施 每人每日垃圾量減1.07公斤

台南市環保局協助社區大樓打造更完善的資源回收站，今年共輔導43處100戶以上的大樓優化資源回收設施，經統計，改善後的大樓...

身障就業「一條龍」！台南市勞工局獲全國評鑑優等

台南市勞工局為協助身心障礙者就業，提供身心障礙者就業服務「一條龍」，從就業需求調查、技能培訓、至媒合就業提供適切的個別化...

稻作四選三農民優影響生計 立委要求農委會補償

農委會今年推出「稻作四選三」，輔導稻農於4期作中，選擇3個期種植水稻申報交公糧，但嘉義縣農民反映，休耕補助4.5萬元根本...

台南地籍圖重測結果已公告期滿 市府提供多元換狀服務

今年度台南市地籍圖重測結果已公告期滿，並在上月27日完成土地標示變更登記，台南市長黃偉哲表示，所有權人收到各地政事務所權...

廢棄蚵棚變成除臭竹炭 龍崎農會推出海竹炭商品

為解決廢棄蚵棚堆置在台南市海岸造成汙染問題，使自然資源可以循環再利用，台南市農業局與龍崎農會合作試辦2年，將廢棄蚵棚燒製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。