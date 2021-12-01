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台南地籍圖重測結果已公告期滿 市府提供多元換狀服務
今年度台南市地籍圖重測結果已公告期滿，並在上月27日完成土地標示變更登記，台南市長黃偉哲表示，所有權人收到各地政事務所權利書狀換發通知書通知之後，可到轄內各地政事務所申請換發所有權狀。
地政局長陳淑美指出，換狀作業除了平日上班時間可以到土地轄區的地政事務所辦理之外，所有權人也可在全市跨所申領，住在外縣市的所有權人也可透過各縣市地政事務所申請案件代收代寄便民服務來辦理。
另外，台南、鹽水、玉井、麻豆、佳里、新化及歸仁等7個地政事務所也提供例假日換狀、下鄉換狀或預約換狀等服務。在換發新狀前原權狀依然有效，所有權人可視實際需求，善用多元換狀的服務來申請辦理所有權狀換發。
地政局表示，所有權人換發權利書狀時，要攜帶重測權利書狀換發通知書、身分證正本、印章、原土地及建物所有權狀正本，到全市各地政事務所申請換發所有權狀，也可委託代理人攜帶身分證正本、印章代為申請。
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