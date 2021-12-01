快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南地籍圖重測結果已公告期滿 市府提供多元換狀服務

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
今年度台南市地籍圖重測結果已公告期滿，並在上月27日完成土地標示變更登記，所有權人收到各地政事務所權利書狀換發通知書通知之後，可到轄內各地政事務所申請換發所有權狀。圖／台南市地政局提供
今年度台南市地籍圖重測結果已公告期滿，並在上月27日完成土地標示變更登記，所有權人收到各地政事務所權利書狀換發通知書通知之後，可到轄內各地政事務所申請換發所有權狀。圖／台南市地政局提供

今年度台南市地籍圖重測結果已公告期滿，並在上月27日完成土地標示變更登記，台南市長黃偉哲表示，所有權人收到各地政事務所權利書狀換發通知書通知之後，可到轄內各地政事務所申請換發所有權狀。

地政局長陳淑美指出，換狀作業除了平日上班時間可以到土地轄區的地政事務所辦理之外，所有權人也可在全市跨所申領，住在外縣市的所有權人也可透過各縣市地政事務所申請案件代收代寄便民服務來辦理。

另外，台南、鹽水、玉井、麻豆、佳里、新化及歸仁等7個地政事務所也提供例假日換狀、下鄉換狀或預約換狀等服務。在換發新狀前原權狀依然有效，所有權人可視實際需求，善用多元換狀的服務來申請辦理所有權狀換發。

地政局表示，所有權人換發權利書狀時，要攜帶重測權利書狀換發通知書、身分證正本、印章、原土地及建物所有權狀正本，到全市各地政事務所申請換發所有權狀，也可委託代理人攜帶身分證正本、印章代為申請。

台南 身分證 黃偉哲

延伸閱讀

企業發展土地難尋 新北釋14公頃公有地

南投社區活動中心違建問題 縣府將通盤檢討解決

桃園財神大樓過5成籌組更新會 住戶樂見承租客怕沒工作

桃園中壢財神大樓過半同意籌組更新會 最快明年1月立案

相關新聞

讓專業的來！雲縣捕蜂捉蛇再+4 24小時受理通報解危機

雲林縣捕蜂捉蛇業務3年前回歸縣府農業處派專人處理，每年實際處理約4000件，農業處將本年度處理機制延長為24小時，今天起...

南市優化大樓資源回收設施 每人每日垃圾量減1.07公斤

台南市環保局協助社區大樓打造更完善的資源回收站，今年共輔導43處100戶以上的大樓優化資源回收設施，經統計，改善後的大樓...

身障就業「一條龍」！台南市勞工局獲全國評鑑優等

台南市勞工局為協助身心障礙者就業，提供身心障礙者就業服務「一條龍」，從就業需求調查、技能培訓、至媒合就業提供適切的個別化...

稻作四選三農民優影響生計 立委要求農委會補償

農委會今年推出「稻作四選三」，輔導稻農於4期作中，選擇3個期種植水稻申報交公糧，但嘉義縣農民反映，休耕補助4.5萬元根本...

台南地籍圖重測結果已公告期滿 市府提供多元換狀服務

今年度台南市地籍圖重測結果已公告期滿，並在上月27日完成土地標示變更登記，台南市長黃偉哲表示，所有權人收到各地政事務所權...

廢棄蚵棚變成除臭竹炭 龍崎農會推出海竹炭商品

為解決廢棄蚵棚堆置在台南市海岸造成汙染問題，使自然資源可以循環再利用，台南市農業局與龍崎農會合作試辦2年，將廢棄蚵棚燒製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。