公投帆布遭毀損 台灣基進台南黨部報警

台灣基進台南黨部一名志工，昨晚發現懸掛在店門前面宣傳「四個不同意」公投帆布遭人毀損，還被貼上「四個同意」紙條，台南黨部已向警方報案。

台灣基進台南黨部主委李宗霖今天告訴中央社記者，帆布毀損現場在台南市北區鴨母寮市場中，帆布懸掛在台南黨部志工店門口，報警後，警方已承諾調查及加強巡邏。

台南市政府警察局第五分局表示，已受理報案，鑑識人員也到場採證，警方組成專案小組擴大調閱監視器，積極過濾可疑對象；警方將加強巡邏維護安全，且呼籲民眾保持理性，尊重多元意見表達。

台灣基進台南黨部今天發布新聞稿指出，台灣基進台南黨部一名志工發現懸掛在店門口帆布（宣傳公投四個不同意）遭破壞，並貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條，顯然是反對方人士惡意作為。

李宗霖對此表示遺憾，他說，自己不大在意公投帆布被扯下，但台灣基進沒什麼資源，只靠著志工一點一滴幫忙，卻讓志工面對這樣的窘境，他覺得非常不捨。

李宗霖表示，民主國家每個人都有表達意見、支持理念相符政黨的自由，但暗地破壞及暗處威脅，絕對不是正常公民社會的表現，尊重不同意見才是民主社會公民素質的展現。