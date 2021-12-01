快訊

【台灣意象神隱／上】華航新客機塗裝未見台灣設計？ 低調應對就怕裡外不是人

還原恐怖一夜！高嘉瑜落淚：被拖行、暴打「自己快死了」

公投帆布遭毀損 台灣基進台南黨部報警

中央社 / 台南1日電

台灣基進台南黨部一名志工，昨晚發現懸掛在店門前面宣傳「四個不同意」公投帆布遭人毀損，還被貼上「四個同意」紙條，台南黨部已向警方報案。

台灣基進台南黨部主委李宗霖今天告訴中央社記者，帆布毀損現場在台南市北區鴨母寮市場中，帆布懸掛在台南黨部志工店門口，報警後，警方已承諾調查及加強巡邏。

台南市政府警察局第五分局表示，已受理報案，鑑識人員也到場採證，警方組成專案小組擴大調閱監視器，積極過濾可疑對象；警方將加強巡邏維護安全，且呼籲民眾保持理性，尊重多元意見表達。

台灣基進台南黨部今天發布新聞稿指出，台灣基進台南黨部一名志工發現懸掛在店門口帆布（宣傳公投四個不同意）遭破壞，並貼上一張「公投，四個同意，台灣肆喜」的紙條，顯然是反對方人士惡意作為。

李宗霖對此表示遺憾，他說，自己不大在意公投帆布被扯下，但台灣基進沒什麼資源，只靠著志工一點一滴幫忙，卻讓志工面對這樣的窘境，他覺得非常不捨。

李宗霖表示，民主國家每個人都有表達意見、支持理念相符政黨的自由，但暗地破壞及暗處威脅，絕對不是正常公民社會的表現，尊重不同意見才是民主社會公民素質的展現。

台南 台灣基進 公投

延伸閱讀

「被打活該」犯眾怒 朱立倫宣講公投理念先譴責黃覲偉

林靜儀樂以台語辯四大公投 顏酸：她還在選不分區立委

公投倒數 國民黨、基進黨高雄舉辦大型宣講

高嘉瑜遭家暴後曾到嘉義縣公投開講 蔡易餘：她很堅強

相關新聞

中斷百年 鹽水謢庇宮南市祀典大天后宮將會香

地方信仰中心台南鹽水護庇宮（媽祖廟），本月24至28日展開系列廟會活動，將前往台南市祀典大天后宮會香，這也是雙方中斷逾百...

西拉雅推大埔祕境深度旅！曾文水庫搭遊艇、造訪山豬島

西拉雅國家風景區管理處與嘉義縣大埔鄉在地小農、遊艇、和平小提琴社區、餐飲飯店、農物產等業者合作推出期間限定「埔天同慶-全...

台南地籍圖重測結果已公告期滿 市府提供多元換狀服務

今年度台南市地籍圖重測結果已公告期滿，並在上月27日完成土地標示變更登記，台南市長黃偉哲表示，所有權人收到各地政事務所權...

廢棄蚵棚變成除臭竹炭 龍崎農會推出海竹炭商品

為解決廢棄蚵棚堆置在台南市海岸造成汙染問題，使自然資源可以循環再利用，台南市農業局與龍崎農會合作試辦2年，將廢棄蚵棚燒製...

長輩動手動腦創作稻殼鹿 鹿草稻農家政班說在地故事

嘉義縣鹿草鄉農會家政班榮獲全國十大特色家政班，家政指導員陳素芬與「友酵農場」主人許正寶等人，發想用稻殼及紙張製作的梅花鹿...

大台南會展中心明年營運 周邊2道路將擴大、路平

大台南會展中心明年將營運，為因應未來車潮，台南市政府將分別針對歸仁十八路及大武路三段拓寬車道、路平改善，除了將整平路面，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。