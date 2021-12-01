快訊

【台灣意象神隱／上】華航新客機塗裝未見台灣設計？ 低調應對就怕裡外不是人

還原恐怖一夜！高嘉瑜落淚：被拖行、暴打「自己快死了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廢棄蚵棚變成除臭竹炭 龍崎農會推出海竹炭商品

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市龍崎農會合作，將廢棄蚵棚燒製成蚵架炭，並開發出一系列「海竹炭」商品，總幹事林韋如（左）、常務監事胡顯（右）今天公開發表。記者黃宣翰／攝影
台南市龍崎農會合作，將廢棄蚵棚燒製成蚵架炭，並開發出一系列「海竹炭」商品，總幹事林韋如（左）、常務監事胡顯（右）今天公開發表。記者黃宣翰／攝影

為解決廢棄蚵棚堆置在台南市海岸造成汙染問題，使自然資源可以循環再利用，台南市農業局與龍崎農會合作試辦2年，將廢棄蚵棚燒製成蚵架炭，並開發出一系列「海竹炭」商品今天發表，以擺脫廢棄蚵架海漂垃圾的惡名。

台南市浮筏式牡蠣養殖產業每年產生很多蚵棚廢棄物，回收數量近5千噸，堆置在台南市沿海造成汙染問題，龍崎農會與農業局及嘉義大學進行產官學的合作，進行蚵棚廢棄物再利用。

台南市農業局漁港及近海管理所指出，以往都只能將廢蚵架送至焚化爐焚燒或作鍋爐燃料的做法，由龍崎農會將廢蚵架燒製成蚵架炭，使自然資源循環再利用的循環經濟。

龍崎農會推廣部主任董啟聖說，去年和今年農會各回收約20噸廢棄蚵架，試驗做出約2頓竹炭，今年開發了一系列的商品，將其命名為海竹炭，目前有除臭除濕包、竹醋液、竹炭貓砂除臭粒及竹炭土壤改良介質等商品，可使用五倍卷及農遊卷消費，歡迎民眾前來龍崎區農會竹炭故事館選購，地址是台南市龍崎區崎頂里新市子49號。

台南市龍崎農會合作，將廢棄蚵棚燒製成蚵架炭，擺脫廢棄蚵架海漂垃圾的惡名。記者黃宣翰／攝影
台南市龍崎農會合作，將廢棄蚵棚燒製成蚵架炭，擺脫廢棄蚵架海漂垃圾的惡名。記者黃宣翰／攝影

台南 農會 蚵棚

延伸閱讀

西拉雅推大埔祕境深度旅！曾文水庫搭遊艇、造訪山豬島

嘉縣焚化爐歲修結束促參營運上路 未拒收外縣市廢棄物

防清運業者洗產地！高市設廢棄物調度中心 防弊查核嚴

外縣市垃圾非法入侵！北市查獲3起 扣車退運罰6萬並法辦

相關新聞

中斷百年 鹽水謢庇宮南市祀典大天后宮將會香

地方信仰中心台南鹽水護庇宮（媽祖廟），本月24至28日展開系列廟會活動，將前往台南市祀典大天后宮會香，這也是雙方中斷逾百...

西拉雅推大埔祕境深度旅！曾文水庫搭遊艇、造訪山豬島

西拉雅國家風景區管理處與嘉義縣大埔鄉在地小農、遊艇、和平小提琴社區、餐飲飯店、農物產等業者合作推出期間限定「埔天同慶-全...

台南地籍圖重測結果已公告期滿 市府提供多元換狀服務

今年度台南市地籍圖重測結果已公告期滿，並在上月27日完成土地標示變更登記，台南市長黃偉哲表示，所有權人收到各地政事務所權...

廢棄蚵棚變成除臭竹炭 龍崎農會推出海竹炭商品

為解決廢棄蚵棚堆置在台南市海岸造成汙染問題，使自然資源可以循環再利用，台南市農業局與龍崎農會合作試辦2年，將廢棄蚵棚燒製...

長輩動手動腦創作稻殼鹿 鹿草稻農家政班說在地故事

嘉義縣鹿草鄉農會家政班榮獲全國十大特色家政班，家政指導員陳素芬與「友酵農場」主人許正寶等人，發想用稻殼及紙張製作的梅花鹿...

大台南會展中心明年營運 周邊2道路將擴大、路平

大台南會展中心明年將營運，為因應未來車潮，台南市政府將分別針對歸仁十八路及大武路三段拓寬車道、路平改善，除了將整平路面，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。