廢棄蚵棚變成除臭竹炭 龍崎農會推出海竹炭商品

為解決廢棄蚵棚堆置在台南市海岸造成汙染問題，使自然資源可以循環再利用，台南市農業局與龍崎農會合作試辦2年，將廢棄蚵棚燒製成蚵架炭，並開發出一系列「海竹炭」商品今天發表，以擺脫廢棄蚵架海漂垃圾的惡名。

台南市浮筏式牡蠣養殖產業每年產生很多蚵棚廢棄物，回收數量近5千噸，堆置在台南市沿海造成汙染問題，龍崎農會與農業局及嘉義大學進行產官學的合作，進行蚵棚廢棄物再利用。

台南市農業局漁港及近海管理所指出，以往都只能將廢蚵架送至焚化爐焚燒或作鍋爐燃料的做法，由龍崎農會將廢蚵架燒製成蚵架炭，使自然資源循環再利用的循環經濟。