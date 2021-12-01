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廢棄蚵棚變成除臭竹炭 龍崎農會推出海竹炭商品
為解決廢棄蚵棚堆置在台南市海岸造成汙染問題，使自然資源可以循環再利用，台南市農業局與龍崎農會合作試辦2年，將廢棄蚵棚燒製成蚵架炭，並開發出一系列「海竹炭」商品今天發表，以擺脫廢棄蚵架海漂垃圾的惡名。
台南市浮筏式牡蠣養殖產業每年產生很多蚵棚廢棄物，回收數量近5千噸，堆置在台南市沿海造成汙染問題，龍崎農會與農業局及嘉義大學進行產官學的合作，進行蚵棚廢棄物再利用。
台南市農業局漁港及近海管理所指出，以往都只能將廢蚵架送至焚化爐焚燒或作鍋爐燃料的做法，由龍崎農會將廢蚵架燒製成蚵架炭，使自然資源循環再利用的循環經濟。
龍崎農會推廣部主任董啟聖說，去年和今年農會各回收約20噸廢棄蚵架，試驗做出約2頓竹炭，今年開發了一系列的商品，將其命名為海竹炭，目前有除臭除濕包、竹醋液、竹炭貓砂除臭粒及竹炭土壤改良介質等商品，可使用五倍卷及農遊卷消費，歡迎民眾前來龍崎區農會竹炭故事館選購，地址是台南市龍崎區崎頂里新市子49號。
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