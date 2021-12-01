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中斷百年 鹽水謢庇宮南市祀典大天后宮將會香

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
「辛丑百年香路往郡會香」，媽祖鑾轎駐駕地點處理。圖／鹽水護庇宮提供
「辛丑百年香路往郡會香」，媽祖鑾轎駐駕地點處理。圖／鹽水護庇宮提供

地方信仰中心台南鹽水護庇宮（媽祖廟），本月24至28日展開系列廟會活動，將前往台南市祀典大天后宮會香，這也是雙方中斷逾百年後再度交陪，將掀起地方廟會高潮。

地方人士說，鹽水（月津）發展相當早，護庇宮相傳早在明朝天啟元年（1621年）就建造福德祠，數百年來與主祀媽祖的府城祀典大天后宮素有廟會交陪，約百餘年日據時不明原因中斷迄今。

去年護庇宮經擲筊獲得允杯，多次奔走後，逐一敲定這項「辛丑百年香路往郡會香」，安排上述日期進行，估計此行沿途將交陪約40間宮廟，昨鹽水護庇宮祭祀組長吳青鴻等人為將登場的廟會事宜，再度拜會大天后宮等友廟。

「辛丑百年香路往郡會香」，主帥為護庇宮三媽，洲仔尾二媽等眾神將隨行，除廟方出動7頂神轎，還有參與各友廟約20頂神轎及各式陣頭參與，約有600多人同行，24日一早從鹽水護庇宮出發，經新營太子宮、麻豆代天府等廟。媽祖鑾轎駐駕日期分別為，24日善化慶安宮、25日永康鹽行天后宮、禹帝宮、26日大天后宮、27日新營太子宮。

其中，26日是這次最大重頭戲，安排祀典大天后宮會香，將有3000人與會，將在台南市區掀起宗教高潮，27日一早返程，經西港慶安宮、佳里金唐殿、學甲慈濟宮，28日最後一天在鹽水遶境，估計參與人數達3000人。

中斷逾百年，鹽水謢庇宮與南市祀典大天后宮將會香。記者謝進盛／攝影
中斷逾百年，鹽水謢庇宮與南市祀典大天后宮將會香。記者謝進盛／攝影
「辛丑百年香路往郡會香」，相關遶境路關行程已出爐。圖／鹽水護庇宮
「辛丑百年香路往郡會香」，相關遶境路關行程已出爐。圖／鹽水護庇宮

天后宮 台南 媽祖

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