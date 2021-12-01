長輩動手動腦創作稻殼鹿 鹿草稻農家政班說在地故事

嘉義縣鹿草鄉農會家政班榮獲全國十大特色家政班，家政指導員陳素芬與「友酵農場」主人許正寶等人，發想用稻殼及紙張製作的梅花鹿造型，提供長輩動手動腦創作，說在地故事，昨天上午在綠色照顧推動計畫課程上課，長輩用白膠將大把大把稻殼，黏貼在紙製梅花鹿造型上，玩得有趣，

鹿草鄉是全縣老人比例第二高的鄉鎮，老農大多種稻，許正寶採用自然農法無毒栽培稻作，建立友酵米品牌，用酵素栽栽種玉米，創意發想彩色稻殼，教小朋友食農教育，上午將稻殼鹿授課照片貼臉書，與網友分享，網友大讚有創意，樂活老化。

許正寶說，過去食農教育的對象都是小朋友，感謝鹿草農會推廣部邀請，讓長輩也能參與食農體，製作稻殼鹿，與長輩深談鹿草在地故事，長輩雖熟悉種稻、稻殼，但第一次共同創作稻穀鹿，感到新鮮有趣。

家政指導員陳素芬說，農會今年申請開辦農委會綠色照顧推動計畫，每周二為25名退休老農、農會會員上課、教健康操，提供中餐食堂，稻殼鹿課程教長輩動手動腦，由長輩拿稻殼黏貼紙製梅花鹿，最後上色，13日在農會辦成果展。