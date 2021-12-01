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大台南會展中心明年營運 周邊2道路將擴大、路平

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市歸仁十八路現況，市府將重新配置調整，新增並擴大車行道路線道。圖／台南市工務局提供
台南市歸仁十八路現況，市府將重新配置調整，新增並擴大車行道路線道。圖／台南市工務局提供

台南會展中心明年將營運，為因應未來車潮，台南市政府將分別針對歸仁十八路及大武路三段拓寬車道、路平改善，除了將整平路面，也同時將人手孔下地，希望該區域發展透過交通路網及提升道路品質，帶領台南朝向國際城市邁進。

南市工務局指出，歸仁十八路的道路將重新配置調整，新增並擴大車行道路線道，經費約1038萬元，上周已開工，因施工界面眾多且涉及項目龐大，採全路段封閉施工，目前正在改善車行路幅寬度，預計明年1月15日完成拓寬及路面刨鋪與標線繪製。為了避免道路鋪設後重複挖掘，要求各管線單位一併將人手孔配合埋入地下共54座，盼達到路面平順及人手孔減量效益。

另外，歸仁區轄內重要聯外道路大武路三段（中正南路二段至長榮路一段），也在10月26日進場施作路平改善工程，長度約1696公尺，經費1914萬元，24座人手孔配合埋入地下，預計12月5日到10日道路刨鋪，施工期間採半半施工，預計12月14日全線完工。

工務局表示，大台南會展中心位在沙崙高鐵站附近，加上綠能科學城的開發，該區域發展不可同日而語，希望透過2道路的改善，提供市容景觀舒適、交通便利的環境，藉以提升城市形象、地方產業經濟效益並建立城市品牌。

台南 高鐵

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