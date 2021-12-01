西拉雅推大埔祕境深度旅！曾文水庫搭遊艇、造訪山豬島

西拉雅國家風景區管理處與嘉義縣大埔鄉在地小農、遊艇、和平小提琴社區、餐飲飯店、農物產等業者合作推出期間限定「埔天同慶-全民瘋大埔系列活動」，推廣曾文水庫遊湖、造訪山豬島等深度體驗遊程外，將在12月底官田遊客中心舉辦「大埔DaPu產業文化特展」。

曾文水庫山豬超優雅 聽到歌劇「公主夜未眠」才見客，曾文水庫釣魚保證班人人都是天才小釣手，秘境大埔和平提琴村 ，聆聽 「漂流木與小提琴」的在地故事。西拉雅風管處要帶遊客深入走進大埔，詳細報名資訊請參看西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁。

西拉雅風管處表示，「埔天同慶-全民瘋大埔系列活動」深度體驗遊程將帶領旅客搭乘水庫遊艇欣賞湖光水色及山林美景，造訪「山豬島」、遺世仙境之飛鷹峽谷、輕鬆恣意在釣魚平台享受水上垂釣的樂趣，零距離觀賞老鷹俯衝叼食的英姿、DIY體驗等，並參訪大埔「以音樂翻轉偏鄉命運創造地方特色製作小提琴的和平工藝村」及台灣僅存三座之一的在地文物產業竹炭窯，了解竹炭窯慢工出細活的炭化製程。參加的遊客將會得到一份大埔在地農特產品作為遊程見面禮。

為使到訪的旅人有更精緻的旅遊體驗，「埔天同慶-全民瘋大埔系列活動」將安排大埔地區業者共同參與觀光服務產業培訓課程，聘請業界豐富經驗講師，授課並經驗分享交流，期提升大埔整體服務品質，讓所有到訪的遊客都能帶回大埔滿滿愉悅回憶。