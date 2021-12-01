大台南會展中心將營運 周邊道路改善施工

位於高鐵台南站附近的大台南會展中心預定明年開幕營運，預期周邊道路車流將增加，台南市政府工務局投入經費進行周邊2項道路工程，盼提供舒適、便利的交通環境。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，大台南會展中心已興建完成，為因應未來開幕所帶來的車流量，近期市府工務局在歸仁區辦理歸仁十八路道路配置調整工程、大武路三段（中正南路二段至長榮路一段）路平專案道路改善工程。

台南市工務局指出，歸仁十八路道路重新配置調整，工程將新增擴大車行道路線道，總工程總經費約新台幣1038萬元，因施工界面眾多且涉及項目龐大，採全路段封閉施工，目前正在改善車行路幅寬度，預計民國111年1月15日完成拓寬及路面刨鋪與標線繪製，並要求各管線單位將人手孔配合埋入地下共54座。

台南市工務局指出，針對歸仁區轄內重要聯外道路大武路三段（中正南路二段至長榮路一段），目前正施作路平改善工程，長度約1696公尺，總工程總經費約1914萬元，同時要求各管線單位人手孔配合埋入地下共24座，施工期間採半半施工，預計12月14日全線完工。