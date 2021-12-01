嘉縣焚化爐歲修結束促參營運上路 未拒收外縣市廢棄物

位在嘉義縣鹿草鄉的垃圾焚化廠，20年委外操作期限屆滿，縣府申請財政部專案核准採RTO促參模式招商，由目前營運的達和公司新成立達和鹿草環保服務公司，再取得營運權，10月縣府與達和簽約，今天生效，新的營運模式回饋金加倍，創縣府與達和公司雙贏，達和燒廢棄物愈多，縣府獲得的回饋金愈多。

焚化廠上個月歲修1個月，今天恢復運作，嘉義縣焚化廠設計日處理垃圾容量900公噸，實際處理量820噸，嘉義縣每天產生400多噸生活垃圾及事業廢棄物，還有400多噸額度容量，最近傳出嘉義縣與高雄焚化廠都拒收事業廢棄物，導致廢棄物無去處。

環保局長張根穆說，焚化爐處理的垃圾及事業廢棄物，依四項優先順序處理：一是縣轄區的生活垃圾，二是轄區事業廢棄物，三是環保署調度協調他縣市垃圾及事業廢棄物，四是其他縣市事業廢棄物，第三順位環保署協調雲林及南投垃圾及事業廢棄物。

張根穆表示，嘉縣焚化爐並非如同高雄焚化爐，拒收外縣市廢棄物，而是與嘉縣焚化爐簽約的事業單位廢棄物「舊客戶」照常處理，但要有餘額才能協助外縣市事業廢棄物，今天歲修結束，處理量能逐漸恢復。

焚化爐升級效能改善經費共14億元，環保局爭取環保署4億5780萬元補助，餘款近10億由達和負擔，明年起3年完成效能提升，未來空汙標準全國最嚴格，原回饋在地鹿草鄉、周邊太保及朴子村里權益不變，新增回饋村里範圍還未定案，新的促參營運方案，回饋金提高1倍，燒1噸由原200元調高400元，回饋金依處理量核算，新約上路1年後核算回饋金。