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能源局攜手嘉縣辦綠能論壇 共創智慧綠能好「嘉」園

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
經濟部能源局與嘉義縣府合辦「前瞻智慧綠能論壇暨綠能成果展」，邀產官學專家，針對「永續分類標準與企業競爭力」、「淨零碳排與綠電交易發展趨勢」，等議題交流分享。圖／嘉義縣政府提供
經濟部能源局與嘉義縣府合辦「前瞻智慧綠能論壇暨綠能成果展」，邀產官學專家，針對「永續分類標準與企業競爭力」、「淨零碳排與綠電交易發展趨勢」，等議題交流分享。圖／嘉義縣政府提供

經濟部能源局與嘉義縣府合辦「前瞻智慧綠能論壇暨綠能成果展」，邀產官學專家，針對「永續分類標準與企業競爭力」、「淨零碳排與綠電交易發展趨勢」、「地方政府綠能產業發展趨勢與願景」、「AIoT與漁電共生的數位轉型應用」等議題交流分享。

嘉義縣長翁章梁表示，綠能是國際潮流趨勢，嘉義縣位處北回歸線，陽光豐沛日照充足，有良好太陽能發電條件。

另，翁章梁指出，嘉縣沿海地區有約2796公頃漁電共生發展基地，面積全國第2大，在「養殖為本，綠能加值」理念下，進一步推展成功案例，複製擴大再生能源設置範圍，縣府輔導業者以光電結合AI科技，導入智慧化監控和自動化生產，升級養殖產業。

嘉義縣去年起成立綠能單一窗口，簡化審核流程及時效，再生能源併網容量較前年成長3倍，截至今年11月累計備案容量為868.9MW，原定111年累積備案容量750MW，已提前達標。

台電資料顯示，嘉義縣110年最高用電負載裝置量為602.3MW，已併聯太陽光電容量為665.5MW，覆蓋率已達100%。

縣府經濟發展處長江振瑋指出，「零碳排」攸關台灣產業，甚至是國家經濟存亡，「綠電」正是轉型關鍵，2020年蘋果大動作宣示將在2030達到淨零碳排後，微軟、亞馬遜、Google等品牌也跟進2050年前達標，因此綠電是參與國際綠色供應鏈的關鍵。

江振瑋說，嘉義縣府逐步推動中埔公館、南靖水上、民雄航太園區及嘉義科學園區等工業園區，產業類別豐富多元，產業鏈結構緊密，充足綠電供應有助產業綠能需求，符合「淨零碳排」，創造雙贏。

經發處表示，未來將優先推動屋頂型光電，並以土地既有用途結合太陽光電設置，朝向多元複合型光電設施，藉綠能策略帶動全民參與，強化在地產業連結，建立最佳綠能投資環境，以加速達成114年1.2GW設置目標量。

經濟部能源局與嘉義縣府合辦「前瞻智慧綠能論壇暨綠能成果展」，邀產官學專家，針對「永續分類標準與企業競爭力」、「淨零碳排與綠電交易發展趨勢」，等議題交流分享。圖／嘉義縣政府提供
經濟部能源局與嘉義縣府合辦「前瞻智慧綠能論壇暨綠能成果展」，邀產官學專家，針對「永續分類標準與企業競爭力」、「淨零碳排與綠電交易發展趨勢」，等議題交流分享。圖／嘉義縣政府提供
經濟部能源局與嘉義縣府合辦「前瞻智慧綠能論壇暨綠能成果展」，邀產官學專家，針對「永續分類標準與企業競爭力」、「淨零碳排與綠電交易發展趨勢」，等議題交流分享。圖／嘉義縣政府提供
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經濟部能源局與嘉義縣府合辦「前瞻智慧綠能論壇暨綠能成果展」，邀產官學專家，針對「永續分類標準與企業競爭力」、「淨零碳排與綠電交易發展趨勢」，等議題交流分享。圖／嘉義縣政府提供
經濟部能源局與嘉義縣府合辦「前瞻智慧綠能論壇暨綠能成果展」，邀產官學專家，針對「永續分類標準與企業競爭力」、「淨零碳排與綠電交易發展趨勢」，等議題交流分享。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁

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