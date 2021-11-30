台南耶誕將點燈 今年活動有三部曲

台南市政府今年以『豐盛之樹』為主題迎接耶誕節，觀旅局表示，豐盛並非一簇可及，今日的豐盛來自於過去的努力耕耘，台南耶誕燈節從本周起以3部曲「幸福的串連」、「光之希望」、「海安鹿」揭開序幕，精彩可期。

觀旅局表示，28日已由新營文化中心「豐盛之樹─幸福的串連」率先試燈，幸福的意象延續到周邊新營綠川廊帶，以投射燈表現紛飛的雪花，像是藏匿在林蔭中的精靈結晶，營造浪漫溫暖的歲末氛圍。

12月3日點中西區河樂廣場西側主燈「豐盛之樹─光之希望」，設計概念結合光、期待及希望，高達16公尺的聖誕樹頂上點綴著最閃亮的星光，猶如燈塔指引人們聚集來到這個地方，一同互相給予祝福與對未來的祈望。耶誕樹以樹中樹形式呈現，高掛12個呈現台南4季特色故事的發光球體，象徵對台南一整年滿滿的祝福。

最終3部曲是位於海安中正路交叉口的「躍動海安─海安鹿」，設計團隊以耀動的光搭配街邊車流、人流移動，讓光自動產生動態的美感，形成往耶誕主樹奔跑的耶誕麋鹿，讓耶誕的氣息與移動的人們一同在城市中前進，迎向光之希望。

首波耶誕點燈活動將於12月5日於運河河樂燈區舉辦「聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」、新營文化中心暨綠川廊帶燈區將於12月11日辦理「慈善愛心市集暨聖誕點燈晚會」。

因應活動舉辦，當日活動期間周邊場域將進行交通管制，請依交通疏導人員指揮行車，並請多加利用大眾交通運輸工具。

台南各熱門景點，無論是南紡購物中心超萌巨型史努比聖誕樹、奇美博物館區的13米高超美燈光聖誕樹、新光三越台南小西門可愛造型積木聖誕樹、台南後火車站大遠百禮享聖誕樹、台南市府民治市政前廣場〈彩蝶護佑、遇見星星〉耶誕樹及安平札哈木公園特色原民風耶誕樹也將陸續點亮台南市夜景，還有眾多耶誕節系列活動及燈光秀。