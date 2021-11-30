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嘉義in89豪華影城第二波活動 有機會免費體驗特殊影廳
位於嘉義市民族路成仁街口「嘉義in89豪華影城」將於12月中旬開幕，首波推出徵求老照片送電影票活動後，今再推出「百人募集 搶先體驗」，只要在官方臉書標記2位朋友、留言及影城照片即有機會在影城開幕後獲得巨幕、動感特效等特殊影廳免費體驗資格。
影城業者表示，董事長蔡榮華為了要讓觀眾有最佳的沉浸式觀影體驗，除了在設計規畫時的用心組合以外，更需要建築結構計算與選用材料及工法的完美搭配，這些唯有親臨影城走進每個影廳，用身體感官來感受in89，才能感受到蔡董的用心。
業者指出，為了打造出一個最完善的世界級優質電影放映空間，董事長蔡榮華親自前往世界各地的品牌總部提案積極爭取，終於讓品牌進駐嘉義；包括巨幕電影放映系統中最受世界級導演所青睞的品牌「IMAX®」、數位立體投影技術佼佼者的「RealD™」所開發，搭配李安導演所推崇的終極銀幕而推出的巨幕影廳品牌「LUXE」，還有位居電影院體感技術的世界領導品牌「MX4D™」，這樣的巨幕品牌組合不僅在臺灣是首見，就連在世界範圍中都是堪稱獨一無二，
日前業者推出「百年歷史，世紀傳承」活動，徵求與國民戲院（嘉義南座）、三山戲院、羅山戲院及成仁街景相關老照片，將送出百張電影票，收件至明年元月16日止。今天再推第二波活動「百人募集 搶先體驗」抽獎活動，從今年12月1日起至12月15日止，於臉書in89豪華影城粉絲團按讚、留言標記2位朋友，附上一句想對「嘉義in89豪華影城」說的話，以及一張「嘉義in89豪華影城」這5年來成長的照片；符合資格就有機會在影城開幕後獲得免費體驗資格。
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