嘉市購物節發票登錄破億 「滿千送百」估最快周五換完
本月起2021嘉義市購物節推抽獎最大獎百萬進口車，市府統計，截至昨天，發票登錄累計金額達1億615萬364元，發票筆數已10萬7676筆更超越去年紀錄，登錄發票破2億時，該幸運兒可獲1萬6900元空氣清淨機；而市民「滿千送百」活動，估計最快可能本周五，會兌換花完市府1800萬預算。
市府表示，登錄在嘉義市消費的發票，累積500元可獲1次抽獎機會，總登錄金額突破1億時，突破1億的該張發票，為嘉市民購入VOLVO的休旅車，這名幸運市民可獲市值1萬1900元的RICOH THETA SC2炫彩夜拍360相機，於明年2月頒獎。
市府強調，下次登錄發票者破兩億時，幸運兒將獲市值1萬6900元的伊萊克斯空氣清淨機，個人登錄發票金額最高者，最後可獲超過10萬元的LV精品包。
據統計，截至目前為止，登錄的發票，累計最多消費在好市多，累計金額1276萬元，統一超商嘉義圓環門市則累積800萬元居次。
另外，嘉市民可持發票「滿千送百」，每個人最多5000元發票換500元，持續在市府大樓1樓中庭兌換中，市府編預算1800萬，截止昨天剩500萬，建設處估計，最快可能本周五或下周一、二就會換完。
至於非市民能持500元紙本振興券換1000元嘉倍券，已全數兌畢。詳情可上臉書粉專「2021嘉義市購物節」。
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