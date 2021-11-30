嘉義民雄大士爺廟整修完成 賴清德參加入火安座大典

嘉義縣民雄大士爺廟歷經多次地震，廟體毀損，整修後今舉辦入火安座大典，副總統賴清德上午出席擔任主祭官，致詞時表示，大士爺廟是地方信仰中心，也是公益的化身，能在疫情期間修復完成，意義特別重大。

嘉義縣定古蹟民雄大士爺廟整修後入火安座大典今天上午舉辦，由賴清德擔任主祭官、縣長翁章梁陪祭，祈求神明保佑台灣風調雨順、四時無災，疫情早日結束。

賴清德致詞時表示，大士爺廟建於清嘉慶年間，數百年來保境佑民，前幾年屋頂發生漏水、壁畫毀損，在地方各界爭取文化部補助，近日得以修復完成，也代表蔡英文總統向大家表示感謝。

賴清德說，大士爺廟能在疫情期間修復完成，意義重大，因為大士爺廟是地方信仰中心，也是公益的化身，集合信眾的力量，救助弱勢、推廣教育、提供學生獎助學金，對地方幫助很大。

翁章梁指出，大士爺廟為嘉義重要文化象徵及宗教信仰中心，保佑民雄「一暝大一吋」，感謝大士爺坐鎮守護在地，保庇鄉親平安健康，也保庇嘉義這塊土地順利發展。

嘉義縣文化觀光局指出，大士爺廟經歷多次地震，屋頂漏水及木質結構嚴重損壞，文化部去年起補助2500萬元修復，除補強結構，雕樑畫棟也重新上色，修復工程今年7月完工。

嘉義縣民雄大士爺廟今上午舉辦入火安座大典，副總統賴清德出席並擔任主祭官，祈禱台灣風調雨順、四時無災。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣民雄大士爺廟今上午舉辦入火安座大典，副總統賴清德（右二起）出席並擔任主祭官，縣長翁章梁任陪祭官。記者莊祖銘／攝影