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網傳全民都可免費申請住警器 南市消防局：謠言請誤信

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
網傳全民都可申請住警器，台南市消防局今天提醒民眾這是謠言，千萬不要相信。圖／台南市消防局提供
網傳全民都可申請住警器，台南市消防局今天提醒民眾這是謠言，千萬不要相信。圖／台南市消防局提供

近來網路訊息盛傳民眾填寫表單後傳到台南市消防局，可免費申請住宅用火災警報器。台南市政府消防局今天指出，此訊息為不實謠言。台南市住警器補助對象為弱勢族群如獨居老人、低收入戶、身心障礙者等，請民眾不要再轉發及誤信錯誤的訊息。

近來國內發生數起重大火警，住警器效用備受重視，民眾討論度與詢問漸增。有心人士利用此話題，於社群媒體中或透過LINE散發不實謠言，以「可免費申請煙霧器」為題，讓消防局不堪其擾。

台南市為使住警器設置更深入各鄰里，自去年起結合各區公所與各里鄰長，補助配發住警器給各高風險族群如：低收入戶、獨居長者、身心障礙者與平房式住宅等，符合身分的民眾，可逕自向該里里長詢問。

消防局火災預防科說，台南市配發補助住警器來源皆為勸募，如該里長住警器如已配發完畢，請至轄區消防分隊登記，未來獲捐贈將作為優先補助名單。

台南市消防局統計，今年截至10月31日因住警器成功動作，而減災的火警案件已累積35件，成功逃生人數已有84人。近三年成功動作80件及成功逃生人數180人。台南市住宅場所火災警報器設置推廣統計至10月31日，成果已達89.98%。

台南 火災 獨居老人

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