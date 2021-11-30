全台唯一「虛擬」誠品書店 吳清友老家現這樣

全台唯一虛擬「誠品書店」在這裡；已故的誠品書店創辦人吳清友是台南市將軍區馬沙溝人，多年前老家拆除，僅剩一口古井，相鄰牆壁彩繪誠品書店圖案，讓不少聞訊而來遊客欣賞後會心一笑。

吳清友老家位於當地信仰中心李聖宮南側一條小巷旁，步行僅約3分鐘，跟鄰近住戶一樣，都是傳統不起眼平房，也是吳清友童年生長的地方。

鄰居說，馬沙溝是濱海小漁村，居民大都討海或養殖，生活清苦，數十年來人口外流嚴重，年輕一輩大都出外打拚，吳清友也不例外，負笈北上讀書後，之後又創辦誠品書店，真的很不簡單。

鄰居說，吳清友家族多年前已外遷至北部，原有古厝也因年代久遠多年前傾頹而拆除騰空，目前為一般素地，吳清友還在時曾回來探視，待人相當客氣沒有架子，感覺就是「讀冊郎」，惜4年前已過世。