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延宕8個月 雲林斗南鎮農會總幹事順利獲聘

中央社 / 雲林縣30日電

雲林縣斗南鎮農會第19屆總幹事遴聘延宕8個月，農會今天召開臨時理事會，9名理事有6名出席、3名缺席，前總幹事張燕容得到6票同意獲聘。

斗南鎮農會今天上午召開臨時理事會，農委會在開會前派專人將候聘總幹事合格名單送達會場，名單上包括有張燕容、李和展和盧瓊枝3人。

9名理事中6名出席、3名缺席，由於理事長黃清枝缺席，出席的6名理事推舉張世民擔任會議主席，接著進行遴聘總幹事投票。投票結果，張燕容獲6票同意當選，農會隨即進行印信交接。

張燕容會後接受媒體聯訪時指出，不管選舉期間支持或是反對，現在選舉已落幕，她未來以服務農民、推動農業轉型為重。

張燕容表示，未來將努力向農政單位爭取補助款計畫，強化契作稻米集團產區，積極推動老農綠色長照、農業經營專區、友善環境耕作食材通路，提升斗南農作物的知名度，打造斗南友善農業經營模式，增加農民收益。

斗南鎮農會第19屆理事會今年3月11日遴聘總幹事，投票結果2名候聘人張燕容、黃讚昭都未獲聘，依規定重新進行遴聘，過程中理事吳錦宗涉及買票，雲林地方法院今年7月判處有期徒刑5月，緩刑3年。

農委會依農會法第46條於5月4日行文，解除其理事職務，並多次函文要求農會遞補。吳錦宗解職案引起「斗南鎮農會改革聯盟」異議，總幹事遴聘作業延宕至今。

農會 投票

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