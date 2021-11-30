蘭潭步道千萬預算險遭刪 議員:抓完野狗再動經費

嘉義市蘭潭風景區被指野狗多，會追趕、攻擊來運動的民眾，市議會今天審明年度預算，市議員蔡永泉針對觀光新聞處的蘭潭步行休憩廊帶營造計畫，要求「抓完流浪狗才能通過預算」，其他議員建議下，決定邊做邊抓，才沒刪掉市府配合款1021萬多元；建設處表示已捕1隻，會持續捕捉。

據推估，蘭潭水庫周邊的流浪犬約20、30隻，建設處農林畜牧科表示，有與委外包商持續捕捉，都清晨5、6點就去，受限地形因素，狗可能竄入樹林、從跑到邊坡去方，不容易看到，已將該處列為熱區，本月25日在三信亭捉到1隻，但抓完可能會有其他狗移入，重點是別讓狗有食物，籲不要餵養。

市議會今天審明年「賒借收入支應項目」預算，其中觀新處爭取前瞻補助1425萬元，要做「蘭潭步行休憩廊帶營造與改善計畫」，市府自籌1075萬分兩年編列，蔡永泉說，蘭潭流浪狗問題嚴重，先前反映仍未改善，「抓1隻狗就拍照給我們看，不然這筆預算不能動支」，要用此經費，就快去抓狗。

議員蔡文旭也說，很多人去蘭潭健走、爬山，流浪狗那麼多美中不足，之前反映有4隻狗會躺路中央或追人，該承諾何時能抓完，否則凍結預算。

議員張榮藏認為，抓狗跟施作步道可以同時進行；議員陳家平說，此問題應回歸建設處，不用刪預算。觀新處長張婉芬說，工程進行同時，一定會持續捕捉流浪狗，將環境維護好。

大會主席議員張秀華參考多數議員意見後，裁示「工程邊做、狗邊抓」，並加強宣導不要餵食，讓觀新處編列的1021萬2500元未刪全數通過；不過蔡永泉仍強調，「先抓5隻再開始做工程」。

據了解，蘭潭步行休憩廊帶營造與改善計畫包括改善姐妹亭的景觀，拓寬環潭道路的人行道，會翻新鋪面，總長超過1公里，最快明年10月以前完工。