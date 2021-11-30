嘉義市社大自然農法栽培醜、怪農特產大PK

嘉義市社區大學「自然農法分享班」為了讓學員彼此互相切磋、交流耕種經驗，特別舉辦「優良農產品競賽」，鼓勵學員發揮創意，把自家生產的農產品，不論是長得碩大，或是生得太彎、太醜奇特的，通通拿出來參賽，吸引50位學員報名參加；為了出奇制勝，參賽者無不卯足全力，想辦法讓農產品變得可愛又充滿趣味性。受邀頒獎的市長黃敏惠表示，有機農業的生產過程要投入很多心力，看到現場聚集這麼多有機和友善農業的生產，為這片土地和人民打拼，即使作物的外觀不怎麼樣但大家的堅持和努力都會被看見。

指導老師張山蔚表示，嘉義市社區大學「自然農法分享班」在每年秋季班課程結束後，舉辦「優良農產品競賽」，因學員都採無化肥、無農藥的自然農法栽種，因此比賽不比美觀，而是比「自然美」，競賽評分方式，按參賽產品的外觀特色、包裝技巧、稀奇古怪等指標，分別由與會學員以及來賓評分。

今年50件參賽農產品有橄欖、芭樂、淮山、紅鬚玉米、火龍果、南瓜、木鱉果、筊白筍、綠豆及筆柿等各式告樣蔬果，琳瑯滿目，參賽者無不用盡巧思，在農產品上加上不同的表情符號或創意妝點，並為參賽作品創意取名，有「倩女幽魂」、「一統江山」、「冬天的公主」及「夏威夷仙境」等，非常吸睛。市長黃敏惠今天特地到場為參賽者加油，並頒獎表揚前三名，得獎者可獲得3000、2000及1000元獎金，比賽並設第十、第二十、第三十名及倒數第二名的特別獎，創意十足。