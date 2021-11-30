徐國勇：疫情控制得好 台灣經濟成長佳

內政部長徐國勇今天在台南表揚全國績優村里長和民政人員，他表示，台灣今年經濟成長率預測可達6.09%，追究真正原因是COVID-19疫情控制得好，村里長和民政人員功不可沒。

「110年全國資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚大會」今天在台南文化中心舉行，徐國勇和內政部次長陳宗彥等人出席。

徐國勇盛讚村里長和民政人員站在第1線很辛苦，尤其是村里長定位不明，總統蔡英文也很關心，希望從法制面突破，他更持續和考試院聯繫，努力協助讓村里長定位明確，不影響兼職及事務費等。

徐國勇表示，台灣2008年、2009年時，天天喊經濟成長率「保1」，今年卻可達到6.09%，這是不得了的數字，以國民所得及國家基礎來看，可說是全球第1，今年國民所得應也會超過3萬元美金，蔡總統幫忙先達成「633」。

徐國勇說，經濟成長背後有許多因果關係，追究真正原因，若是疫情無法抑制，經濟一定不好，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上控制得好，每天居家檢疫者最多超過6萬人，但醫務人員人手不足，這時就得靠警察、村里長和民政人員的付出。