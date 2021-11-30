管線須穿越中山高 南市虎尾寮汙水下水道首標完工

台南市政府水利局辦理虎尾寮汙水下水道管線工程，除部分管線得穿越中山高，工作井深度逾15米，首標工程歷經近2年施工，目前已完工。

虎尾寮管線工程第一標發包金額1億2千萬元，管線長度2800公尺，工程在2019年11月開工，今年9月中旬完工，約可接管1400戶。

該工程汙水主幹管自虎尾寮水資源回收中心，經高速路便道（裕德街）、裕英街、裕永路、平實路、莊敬路等路段，東區地勢高差大，增加施工難度。而主幹管部分工作井深度甚至超過15米；管線要穿越中山高，水利局說，這是工程艱辛且難度最高挑戰。

水利局進一步指出，由於無法透視測量，施工團隊必須先以衛星定位計算相對位置，施工前後以高速公路路面透地雷達檢視地層變化，施工過程每天派員監測沉陷狀況，並監控路面有無下陷或異常隆起，經逐層確認把關，以確保國道用路人行車安全無虞。

水利局表示，虎尾寮系統工程共9標，建設經費28.32億元，預定115年完成，總接管數為1萬5158戶。後續其他汙水下水道各標案，也將依進度展開，希望讓這些「看不見」工程，提供市民更優質生活品質。