台南出招改善塞車民怨 易壅塞路段速率提升12%

台南市政府針對永康、大灣、仁德與新市交流道聯外道路，以及中西區健康路、大同路等6條路廊，推動易壅塞路廊第一期交通改善計畫，經統計，3個月來上午尖峰平均速度較疫情前提升12%、下午提升11%，6大路廊每日尖峰時段共減少20分鐘旅行時間，改善逾12萬輛汽機車使用環境。

交通局長王銘德今天表示，交通局與警察局合作執行周期延長、左轉優化、智慧交控、警力疏導4大策略。

首先，增加尖峰時段市區整體號誌周期，延長幹道方向的綠燈秒數，使每次綠燈可多通過2處路口，並在永康中正北路、復興路、東門路及仁德中山路等接近交流道路段依車流量調校號誌時制，改善車流續進效率，提升主要道路平均速度5%至10%。

為改善直行車流易受左轉車輛阻擋的問題，交通局於東門路與崇學路口、大同路與健康路口、大同路與中華南路口增設左轉專用車道。

另針對路面寬度不足無法設置左轉車道的健康路段，則調整沿線T字路口與南門路口為綠燈早開，讓左轉車流能先行通過。

在小東路與長榮路口、永康中正北路與中正路口等6處已設置左轉專用時相與車道路口，增繪左彎待轉區標線，增加左轉車輛停等空間，提升路口紓解效率。

大台南智慧交通中心已針對6大路廊建置台南即時路況平台，壅塞自動告警功能，提示監控人員異常路況資訊，輔以CCTV攝影機觀看回堵情形及判讀塞車原因，以適時通報警方派員疏導或相關單位排除異常事件。

王銘德說，第1期計畫的6大路廊皆為南市重要的交通要道，每日尖峰時段超過12萬輛汽、機車通過，提升逾10%平均速率，3個月共節省約24萬小時旅行時間，交通局將檢討6大路廊及4大策略方案實施成效，持續精進各項壅塞改善作為。