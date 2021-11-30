Omicron來勢洶洶！台東各衛生所連2周假日都可接種疫苗

台東縣衛生局宣布，縣內各衛生所12月4日起，連續2周假日可接種新冠疫苗，配合中央指揮中心指示，開放指定醫療院所或衛生所提供AZ、莫德納、BNT、高端4種疫苗第1、2劑，及第1劑AZ丶第2劑混打BNT或莫德納疫苗接種服務，民眾可向指定或安排的醫療院所或衛生所預約接種。

台東縣政府衛生局表示，面對COVID-19新變種病毒Omicron來勢洶洶，台東縣府加強宣導施打疫苗優點，施打疫苗可建立對COVID-19群體免疫力，尤其保護目前我國仍未接種12歲以下兒童、降低長者及具重大或慢性潛在疾病者，因染疫引發的嚴重併發症。

台東縣衛生局秘書林聖雄表示，各衛生所自12月4日起連續二周假日，提供民眾接種服務，為避免人潮太多，建議先電話預約，另衛生所也下鄉至社區設站接種服務，如果身邊還有符合新冠疫苗接種條件仍未接種第1劑，或已可接種第2劑的親友，請前往全縣提供預約合約院所預約接種。

台東縣衛生局提醒，目前疫苗預約可採雙軌方式，可由中央預約平台和打電話至縣內各地衛生所，提供電話預約安排接種，相關訊息、接種規定請至台東縣衛生局官網查詢。