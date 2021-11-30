快訊

我們成了消耗品？誰害怕「波蘭水電工」入侵

高嘉瑜傳遭家暴 蘇貞昌：男人打女人豬狗不如

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Omicron來勢洶洶！台東各衛生所連2周假日都可接種疫苗

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣各衛生所自12月4日起，連續二周假日可提供民眾預約接種各類新冠疫苗(示意圖)。記者卜敏正／攝影
台東縣各衛生所自12月4日起，連續二周假日可提供民眾預約接種各類新冠疫苗(示意圖)。記者卜敏正／攝影

台東縣衛生局宣布，縣內各衛生所12月4日起，連續2周假日可接種新冠疫苗，配合中央指揮中心指示，開放指定醫療院所或衛生所提供AZ、莫德納、BNT、高端4種疫苗第1、2劑，及第1劑AZ丶第2劑混打BNT或莫德納疫苗接種服務，民眾可向指定或安排的醫療院所或衛生所預約接種。

台東縣政府衛生局表示，面對COVID-19新變種病毒Omicron來勢洶洶，台東縣府加強宣導施打疫苗優點，施打疫苗可建立對COVID-19群體免疫力，尤其保護目前我國仍未接種12歲以下兒童、降低長者及具重大或慢性潛在疾病者，因染疫引發的嚴重併發症。

台東縣衛生局秘書林聖雄表示，各衛生所自12月4日起連續二周假日，提供民眾接種服務，為避免人潮太多，建議先電話預約，另衛生所也下鄉至社區設站接種服務，如果身邊還有符合新冠疫苗接種條件仍未接種第1劑，或已可接種第2劑的親友，請前往全縣提供預約合約院所預約接種。

台東縣衛生局提醒，目前疫苗預約可採雙軌方式，可由中央預約平台和打電話至縣內各地衛生所，提供電話預約安排接種，相關訊息、接種規定請至台東縣衛生局官網查詢。

衛生所 新冠疫苗 台東

延伸閱讀

Omicron病毒怎麼出現的？ 大陸提出三種可能

拜登：新變種Omicron值得關切 但不須恐慌

奧米克戎新冠變體令各國恐慌 世衛憂全球傳播

最新疫苗救濟結果！3人接種AZ獲救濟 27死判定與疫苗無關

相關新聞

驚！麥寮高中1教室今晨傳火警 幸無學生受困

雲林麥寮高中1間教室今天清晨6時許傳出火警，消防局獲報派遣5架消防車、10名消防人員到場搶救，火勢迅速撲滅，幸當時學生還...

Omicron來勢洶洶！台東各衛生所連2周假日都可接種疫苗

台東縣衛生局宣布，縣內各衛生所12月4日起，連續2周假日可接種新冠疫苗，配合中央指揮中心指示，開放指定醫療院所或衛生所提...

嘉南大圳暫不疏濬 億元建水上訓練中心 不能划船

斥資上億元興建的台南市嘉南大圳水上訓練中心即將完工，但因大圳淤積，只適合輕艇訓練，吃水較深的西式划船無法下水；市府希望部...

張麗善表揚／康文賢考12張金融證照 林千祐賣粿求學

雲林科技大學碩士生康文賢罹患先天性成骨不全症，又車禍下半身癱瘓，但從沒放棄自己，考取12張財務金融證照，另，雲林國中畢業...

嘉縣咖啡品牌學院 62人結業

推廣產地咖啡，嘉義縣政府辦全國首創「咖啡莊園品牌學院」，實體與線上並行授課，120名學員在學分制下，62人昨天結業；縣長...

嘉市事廢處理 議員指被剝兩層皮

嘉義市不燒事業廢棄物，商家委託清除機構載去嘉縣焚燒，但市議員蔡榮豐質詢說，縣府已不核發「入爐證明」須尋別處燒，且市府沒燒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。