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包商無防護措施站高處施作 六輕勒令停工

中央社 / 雲林縣30日電

雲林麥寮六輕員工宿舍工程，有4名工人無防護措施站在高處施工，且僅以繩索綁住鷹架進行吊掛作業，畫面被轉貼網路，六輕已勒令包商停工，中區職安中心今天將派員檢查輔導。

有網友29日晚間於網路社群「記者爆料網」分享1段影片，點名施工地點為雲林麥寮六輕員工宿舍，有4名工人28日站在高樓作業，卻未扣上安全扣，僅以繩索綑綁鷹架，並以人力進行吊掛作業，疑因不堪負重，重物還從8樓直墜1樓，所幸當時地面無人，未造成傷亡事件。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處長張世忠今天接受中央社記者電訪時表示，依勞動檢查法規定，目前六輕工業區由中區職業安全衛生中心執行檢查工作，如發生重大職業災害，依權責由此中心依法通知事業單位停工並處以罰鍰，縣府今天也會派員前往工地檢查輔導。

六輕總管理部向媒體指出，影片事發地點確為廠區員工宿舍大樓工程，目前正在興建地下2樓、地上8樓的建築體，公司針對各項工程都有明定法規，並要求施工單位及人員都要配合，獲報後已勒令廠商停工，並進一步調查施工行為。

六輕總管理部表示，公司同時通報雲林縣府及勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，相關單位今天會進行調查，若查證違規行為屬實，將會依規定處置並究責。

六輕 雲林

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