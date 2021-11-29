傳嘉義蕭厝庄都是富翁引注目 警方加強巡邏

嘉縣布袋振寮里蕭厝庄蕭府大帝殿近日舉辦建廟36週年慶典，媒體報導全庄只有17戶但貢桌竟有1350桌，庄內都是有錢人；很多外地民眾來探究竟，里長為此請警方加強巡邏。

當地民眾告訴中央社記者，那些媒體報導誇張了點，留在庄裡的都是一些老人，但從蕭厝庄外出發展的確實個個事業有成，南良集團總裁蕭登波是最佳的例子。

此外，蕭厝庄的人很團結，此次蕭府大帝殿舉辦建廟36週年慶典，全部都是庄裡的人一手包辦，里內其他的居民都沒有參與，散居各地蕭家的後代，都在此時返鄉祭拜，所以供品達1350桌。

嘉義縣布袋鎮振寮里長莊貴翔接受中央社記者訪問表示，媒體一報導，就有很多外地人來探究竟，引起里民擔憂，因此通報警方加強巡邏。嘉義縣警局布袋分局布袋派出所今天已至蕭厝庄增設巡邏箱，防止意外發生。